Известен полный формат Кубка страны по баскетболу

Российская федерация баскетбола (РФБ) уже после недавнего переизбрания Андрея Кириленко на пост главы организации провела жеребьевку Кубка страны среди мужских команд.

Трофей будут оспаривать клубы первого и второго дивизионов Суперлиги, молодежные составы представителей Единой лиги. Они по традиции ряда последних лет обязаны выступать без участия иностранцев. Таковы условия регламента этих соревнований.

Всего 33 соискателя приза. Сначала 25-29 сентября пройдет групповой раунд, с 1/16 финала (4 октября) в борьбу вступят "Иркут", ЦСКА-2, столичная "Руна", "Химки-Подмосковье", БК "Новосибирск" и "Уфимец". Сразу с 1/8 финала (14 и 25 октября) начнут выступление "Университет-Югра" (Сургут), "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда), "Уралмаш" (Екатеринбург), "Купол-Родники" (Ижевск), "Восток-65" (Южно-Сахалинск), МБА (Москва).

И только с четвертьфинала к розыгрышу подключаются БК "Самара" и ярославский "Буревестник".