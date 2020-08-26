Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров

Как и другие иностранцы, заграничные спортсмены с марта не могли приезжать в Россию из-за распространения коронавирусной инфекции. В мае в связи с постепенным восстановлением спортивной жизни режим был немного ослаблен: ограничения сняли для тех, у кого есть действующий трудовой договор с российской организацией.

Теперь иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры смогут приезжать в страну по рабочей или гуманитарной визе. Распоряжение открывает им проезд через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска.

Данное решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах.