Как будут начислять надбавки за классное руководство

Как будут начисляться федеральные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство? Что ждать от Всероссийских проверочных работ? Кто войдет в федеральный педагогический совет? Министр просвещения Сергей Кравцов ответил на самые острые вопросы учителей со всей России.

- Прошедший учебный год был для всех нас очень непростым, но в целом система школьного образования справилась с вызовом. Мы не допустили серьезных заболеваний школьников и учителей. Также в непростых условиях был проведен ЕГЭ, - рассказал Сергей Кравцов. - Его результаты подтвердили, что образование, и в том числе старшеклассников - не прекращалось. Учителя работали со своими учениками, и они продемонстрировали хорошие результаты ЕГЭ.

Министр назвал самые важные темы для школ в новом учебном году. Это и работа в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции с соблюдением санитарных правил Роспотребнадзора, и горячее питание в школах, и воспитание детей.

- Развитие воспитания в школах станет одним из лейтмотивов нового учебного года, - рассказал Сергей Кравцов. - Это не дополнительная нагрузка, а систематизация той работы, которую ведут образовательные учреждения. Важно, чтобы школьники были не только образованными, но и воспитанными, уважали друг друга, бережно относились к традициям, к своей малой и большой родине.

Еще одна ключевая задача - повышение квалификации учителей, их подготовки, повышение престижа профессии педагога. И здесь есть две важных новости.

Первая: при министерстве просвещения создается федеральный экспертный педагогический совет, который будет постоянно обсуждать все важные школьные вопросы и вносить в министерство свои предложения.

- Мы приняли решение о создании экспертного всероссийского педагогического совета. Попасть в него может любой учитель нашей страны по итогам всенародного учительского голосования, - рассказал Сергей Кравцов. - Единственным критерием будет опыт работы в школе 5 лет. Имена кандидатов мы объявим во время торжественного празднования Дня учителя.

Также замминистра просвещения Виктор Басюк рассказал, о том, как будет выполняться поручение президента и как будут начисляться федеральные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство.

- Контроль будет проводиться и при помощи нашей "горячей линии", мы в круглосуточном режиме будем отвечать на все вопросы. У нас сегодня 74% учителей выполняют функции классных руководителей, - рассказал он. - Данная выплата будет осуществляться автономно. В день зарплаты педагог будет получать две суммы: зарплату и федеральную надбавку. Мы на это пошли, чтобы педагоги видели, что региональные надбавки предыдущего периода не были снижены или отменены. Надбавка 5 тысяч рублей будет идти отдельной строкой в листах заработной платы. Со следующего года будет проводиться всероссийский форум классных руководителей.

Как пройдут Всероссийские проверочные работы? По словам Сергея Кравцова, по объективным причинам определенные трудности во время весенней "удаленки" могли произойти. Некоторые ребята могли не усвоить какую-то тему. ВПР помогут учителям провести срез знаний школьников.

- Нам важно обращать внимание на работу со всеми школьниками, особенно с теми, кому требуется поддержка, - заключил Сергей Кравцов. - ВПР будут проведены - мы рекомендуем их провести в конце сентября - начале октября. Никакие оценки, влияющие на успеваемость, за них не ставятся. Это инструмент, чтобы учителя смогли проверить знания школьников "на входе" и провести методическую работу. Мы понимаем, что нужно подтянуть по тому или иному предмету знания школьников, чтобы не снизилось качество образования.