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26.08.2020 11:51
Рубрика: Общество

Как будут начислять надбавки за классное руководство

Текст: Ксения Колесникова
Как будут начисляться федеральные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство? Что ждать от Всероссийских проверочных работ? Кто войдет в федеральный педагогический совет? Министр просвещения Сергей Кравцов ответил на самые острые вопросы учителей со всей России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Прошедший учебный год был для всех нас очень непростым, но в целом система школьного образования справилась с вызовом. Мы не допустили серьезных заболеваний школьников и учителей. Также в непростых условиях был проведен ЕГЭ, - рассказал Сергей Кравцов. - Его результаты подтвердили, что образование, и в том числе старшеклассников - не прекращалось. Учителя работали со своими учениками, и они продемонстрировали хорошие результаты ЕГЭ.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Министр назвал самые важные темы для школ в новом учебном году. Это и работа в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции с соблюдением санитарных правил Роспотребнадзора, и горячее питание в школах, и воспитание детей.

- Развитие воспитания в школах станет одним из лейтмотивов нового учебного года, - рассказал Сергей Кравцов. - Это не дополнительная нагрузка, а систематизация той работы, которую ведут образовательные учреждения. Важно, чтобы школьники были не только образованными, но и воспитанными, уважали друг друга, бережно относились к традициям, к своей малой и большой родине.

Еще одна ключевая задача - повышение квалификации учителей, их подготовки, повышение престижа профессии педагога. И здесь есть две важных новости.

Первая: при министерстве просвещения создается федеральный экспертный педагогический совет, который будет постоянно обсуждать все важные школьные вопросы и вносить в министерство свои предложения.

- Мы приняли решение о создании экспертного всероссийского педагогического совета. Попасть в него может любой учитель нашей страны по итогам всенародного учительского голосования, - рассказал Сергей Кравцов. - Единственным критерием будет опыт работы в школе 5 лет. Имена кандидатов мы объявим во время торжественного празднования Дня учителя.

Также замминистра просвещения Виктор Басюк рассказал, о том, как будет выполняться поручение президента и как будут начисляться федеральные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство.

- Контроль будет проводиться и при помощи нашей "горячей линии", мы в круглосуточном режиме будем отвечать на все вопросы. У нас сегодня 74% учителей выполняют функции классных руководителей, - рассказал он. - Данная выплата будет осуществляться автономно. В день зарплаты педагог будет получать две суммы: зарплату и федеральную надбавку. Мы на это пошли, чтобы педагоги видели, что региональные надбавки предыдущего периода не были снижены или отменены. Надбавка 5 тысяч рублей будет идти отдельной строкой в листах заработной платы. Со следующего года будет проводиться всероссийский форум классных руководителей.

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Как пройдут Всероссийские проверочные работы? По словам Сергея Кравцова, по объективным причинам определенные трудности во время весенней "удаленки" могли произойти. Некоторые ребята могли не усвоить какую-то тему. ВПР помогут учителям провести срез знаний школьников.

- Нам важно обращать внимание на работу со всеми школьниками, особенно с теми, кому требуется поддержка, - заключил Сергей Кравцов. - ВПР будут проведены - мы рекомендуем их провести в конце сентября - начале октября. Никакие оценки, влияющие на успеваемость, за них не ставятся. Это инструмент, чтобы учителя смогли проверить знания школьников "на входе" и провести методическую работу. Мы понимаем, что нужно подтянуть по тому или иному предмету знания школьников, чтобы не снизилось качество образования.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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