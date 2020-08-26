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26.08.2020 03:54
Рубрика: Власть

Сентябрь. Вступают в силу

Как принятые законы изменят жизнь россиян
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 190(8244)
Большая часть людей, оплачивая страховку по кредиту, прощаются с деньгами навсегда, даже если ссуду удалось вернуть раньше положенного срока. Фото: Photoxpress Большая часть людей, оплачивая страховку по кредиту, прощаются с деньгами навсегда, даже если ссуду удалось вернуть раньше положенного срока. Фото: Photoxpress
Большая часть людей, оплачивая страховку по кредиту, прощаются с деньгами навсегда, даже если ссуду удалось вернуть раньше положенного срока. Фото: Photoxpress

Оказывать социальные услуги смогут частные организации

Соцуслуги станут доступнее гражданам, поскольку теперь получить их бесплатно они смогут как в государственных, так и в частных компаниях, которым расходы покроются за счет госсубсидии.

Предоставлять госуслуги в соцсфере бизнес сможет по шести направлениям: санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения.

В минфине пояснили, что субсидию на оказание социальных услуг смогут получить только лучшие организации. Одних определит госзаказчик по результатам конкурса (в нем сможет участвовать любая организация или индивидуальный предприниматель, но выиграет тот, кто предложит лучшие условия).

Победитель заключит госконтракт и получит финансирование на выполнение заказа. Других поставщиков соцуслуг выберут граждане с помощью социального сертификата.

Той компании, которую выберет человек, государство оплатит оказанную услугу. В этом случае действует принцип - деньги следуют за потребителем.

Первые соцзаказы появятся не ранее 2021 года. До этого будут разработаны и приняты подзаконные акты, определены пилотные регионы (их до конца сентября утвердит правительство). Именно в них будет сформирован и размещен в открытом доступе соцзаказ.

По предварительной информации, в 2021 году в апробации примут участие 28 регионов, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15.

Часть страховки по выплаченному досрочно кредиту можно будет вернуть

Текст: Евгения Носкова
C 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, благодаря которым при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки.

О досрочном отказе от страховки необходимо заявить в течение семи календарных дней после погашения кредита, если заемщик покупал страховку сам, и в течение 10 календарных дней, если договор страхования заключен по коллективной схеме (то есть страхователем является банк). На выплату можно рассчитывать при отсутствии страхового случая по полису.

Фото: iStock
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита - частая проблема, с которой сталкиваются заемщики. Договоры кредитного страхования чаще всего предполагают возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. "Банк России отмечает стабильную динамику по жалобам на отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита. Ежемесячно регулятор получает более сотни таких жалоб", - рассказали "РГ" в ЦБ. Проблему подтверждают и в службе Финансового уполномоченного. В первом квартале 2020 года в службу поступило 1185 обращений, связанных с возвратом страховой премии при расторжении договора страхования, во втором квартале - 1352. "Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни", - отметили в службе.

В ЦБ РФ подчеркивают, что при досрочном возврате кредита заемщик не нуждается в страховке, направленной на обеспечение его обязательств перед кредитором.

Антикризисные меры действуют до конца сентября

Текст: Владимир Баршев , Алексей Дуэль , Елена Манукиян , Роман Маркелов
До 30 сентября граждане, которые с апреля по июнь взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, могут обратиться за назначением специальных выплат, если еще не успели этого сделать. Сумма такой выплаты составляет 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

После 30 сентября не будет продлеваться одна из самых заметных мер для поддержки заемщиков - "кредитные каникулы". В их рамках с начала апреля и до 30 сентября банки обязаны предоставлять заемщикам отсрочку по кредитам до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. После 30 сентября Банк России порекомендовал, но не обязал, до 31 декабря банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу

В октябре не будет продлеваться зачисление пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций не с картами системы "Мир".

Срок приема заявлений на единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и июле, истекает 1 октября. Первая из них распространяется на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая - от 0 до 16 лет.

30 сентября истекает срок, в течение которого договор ОСАГО можно было оформить без предоставления диагностической карты. Уже с 1 октября при оформлении полиса ее номер надо будет вводить в базу данных. Те, кто купил полис без диагностической карты, должны до 31 октября пройти ТО.

В России появится регистр льготников, имеющих право на лекарства

Текст: Ольга Игнатова
С 1 сентября в России заработает Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Не реже раза в год регистр будет обновляться.

Бесплатные препараты могут получить инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготных групп. Бесплатно выдают лекарства людям, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами. Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно посетить участкового терапевта. Ему предоставляются справки из Пенсионного фонда или органов соцзащиты, в которых прописано право на лекарственные льготы.

Фото: Сергей Михеев
БАДам ужесточат требования к производству и продаже

Участковый дает рецепт на отпуск бесплатных лекарств, который заверяет заведующий поликлиникой. С этим рецептом пациенты обращаются в аптеку. Если выписанного лекарства в выбранной аптеке нет, необходимо записаться на так называемое отсроченное обслуживание. Но если лекарство так и не появилось, а препарат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию за компенсацией.

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