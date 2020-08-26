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Оказывать социальные услуги смогут частные организации

Соцуслуги станут доступнее гражданам, поскольку теперь получить их бесплатно они смогут как в государственных, так и в частных компаниях, которым расходы покроются за счет госсубсидии.

Предоставлять госуслуги в соцсфере бизнес сможет по шести направлениям: санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения.

В минфине пояснили, что субсидию на оказание социальных услуг смогут получить только лучшие организации. Одних определит госзаказчик по результатам конкурса (в нем сможет участвовать любая организация или индивидуальный предприниматель, но выиграет тот, кто предложит лучшие условия).

Победитель заключит госконтракт и получит финансирование на выполнение заказа. Других поставщиков соцуслуг выберут граждане с помощью социального сертификата.

Той компании, которую выберет человек, государство оплатит оказанную услугу. В этом случае действует принцип - деньги следуют за потребителем.

Первые соцзаказы появятся не ранее 2021 года. До этого будут разработаны и приняты подзаконные акты, определены пилотные регионы (их до конца сентября утвердит правительство). Именно в них будет сформирован и размещен в открытом доступе соцзаказ.

По предварительной информации, в 2021 году в апробации примут участие 28 регионов, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15.