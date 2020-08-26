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26.08.2020 23:35
Рубрика: Спорт

Сбились с пути

"Локомотив" уступил на своем поле грозненскому "Ахмату" и потерпел уже второе поражение кряду
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 191(8245)
В среду шестью матчами завершился 5-й тур российской Премьер-лиги. Одна из самых любопытных встреч прошла в Волгограде, где вспомнили классическое противостояние 90-х местного "Ротора" и "Спартака". В 1997 году волгоградцы едва не оставили "красно-белых" без титула, но уступили, по сути, в золотом матче, став вторыми в чемпионате.

Впрочем, это дела давно минувших дней: до своего нынешнего возвращения в элиту "Ротор" в последний раз играл в высшем отечественном дивизионе в далеком 2004 году. И в среду во встрече с набравшим ход "Спартаком" новичок Премьер-лиги считался явным аутсайдером. Что не помешало "Ротору" дать сопернику настоящий бой. В первом тайме именно хозяева создали самый острый момент: после двух опаснейших ударов подряд "красно-белых" сначала выручил голкипер Александр Максименко, а затем Георгий Джикия, ставший на пути мяча, летевшего уже в пустые ворота.

Фото: AP
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Во втором тайме гости прибавили в скорости, и это принесло результат. На 53-й минуте хозяева сфолили в своей штрафной на Александре Соболеве, и Зелимхан Бакаев тонким ударом реализовал пенальти.

Поведя в счете, подопечные Доменико Тедеско как-то легко отдали инициативу "Ротору". И были близки к тому, чтобы упустить хрупкое преимущество. Но гостей спас вратарь Максименко и однажды - крестовина ворот. И все же "Спартак" удержал минимальную победу - 1:0. Тем временем "Локомотив", проигравший на выходных в дерби "Спартаку", потеряв при этом двух ключевых игроков Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, пока не может прийти в себя. В среду "железнодорожники" потерпели второе поражение кряду, уступив на своем поле грозненскому "Ахмату" - 2:3. Уже на третьей минуте матча Владимир Ильин вывел гостей вперед, а на 45-й Артем Тимофеев упрочил преимущество команды из Грозного.

Второй тайм начался для "Локомотива" оптимистичнее. На 48-й минуте Антон Миранчук с пенальти один мяч отыграл. Другое дело, что вскоре Бернард Бериша восстановил преимущество "Ахмата" в два мяча. Гжегож Крыховяк снова сократил отставание до минимума, но на большее "Локо" не хватило.

Кроме того, отметим крупную домашнюю победу казанского "Рубина" над "Уфой" - 3:0.

Ну а центральный матч тура прошел в Краснодаре, где одноименная команда принимала ЦСКА. Результат этой встречи, как и игр "Ростов" - "Урал" и "Динамо" - "Зенит", стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Еще два матча состоялись днем ранее. "Сочи" в гостях одолел "Тамбов" - 1:0, а "Арсенал" на своем поле не справился с "Химками" - 1:1.

Статистика

"Ротор" - "Спартак" - 0:1. Гол: Бакаев, 55 (пенальти).

"Локомотив" - Ахмат" - 2:3. Голы: Ан. Миранчук, 48 (пенальти); Крыховяк, 77 - Ильин, 3; Тимофеев, 45; Бериша, 58.

"Рубин" - "Уфа" - 3:0. Голы: Хванг, 47; Макаров, 55, 69.

Между тем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матчей с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября) в Лиге наций продолжает нести потери. Ранее рулевой национальной команды не смог вызвать травмированных "железнодорожников" Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. А теперь Черчесов лишился форварда Евгения Луценко, выбывшего из-за повреждения бедра на три недели. Самое обидное, что для 33-летнего нападающего тульского "Арсенала" это был первый вызов в сборную в карьере.

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