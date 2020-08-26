Ван Дэвэня, пожалуй, можно назвать счастливым человеком. Большинство людей всю жизнь занимаются одним делом, которое считают подходящим, а Ван за всю свою жизнь сменил три профессии. В молодости он был фермером, позже - плотником, а сейчас, в возрасте 63 лет, стал звездой интернета.

В YouTube за каналом Вана под названием Grandpa Amu ("Дедушка Аму") следят 1,2 миллиона пользователей, а в соцсети TikTok для создания и просмотра коротких видео у него аж 2,6 миллиона подписчиков.

В своих видео Ван показывает, как он создает различные деревянные изделия, используя способ шипового соединения деталей. Эта техника - традиционная для Китая, с ее помощью созданы многие образчики классической китайской архитектуры, включая Запретный город в Пекине.

Продолжительность видео варьируется от одной до более чем 20 минут. Некоторые из них записаны у его мастерской - деревянной хижины, другие - среди пышных зеленых деревьев под аккомпанемент журчания ручья, то есть в деревне, где Ван живет с внуком.

Видео того, как работает Ван, расслабляющие и даже медитативные - этому способствует атмосфера традиционного Китая и успокаивающая фоновая музыка.

Зрителей может удивить мастерство дедушки Аму: он не использует гвоздей и клея, но его изделия очень крепкие. Среди его деревянных поделок - копия китайского павильона на Всемирной выставке 2010 года в Шанхае, табурет Лу Баня, свинка Пеппа, прыгающий кенгуру и механическая головоломка в форме яблока.

Комментарии подписчиков одобрительные: "Поразительное мастерство. И никаких гвоздей. Пара кусков дерева и старая пила - и какие потрясающие изделия".

"Смотреть на это - одно удовольствие, но из-за современных инструментов и технологий такие традиционные ремесла могут устареть. Пожалуйста, передавайте ваше искусство и дальше!" - комментирует другой интернет-пользователь.

У Вана, который родился в городском округе Ляочэн провинции Шаньдун, было трудное детство. Его отец погиб в результате несчастного случая, когда Вану было девять, и мальчику пришлось идти работать, чтобы помочь семье сводить концы с концами.

Способ шипового соединения деталей - традиционная техника для Китая, с ее помощью созданы многие образчики классической китайской архитектуры

Вскоре Ван посчитал, что чтобы справиться с этой задачей, одного фермерства недостаточно. Поэтому он решил изучить еще одно ремесло и пошел в ученики к своему родственнику-плотнику. В течение следующих десятилетий он стал настоящим мастером.

"Я думаю, чтобы такая работа приносила удовольствие, нужно быть в нее влюбленным, - говорит Ван. - Нужно постоянно развиваться, даже если это тяжело. Я любил плотницкое дело с самого детства, но чтобы что-то создавать, нужны терпение, сосредоточенность и вдумчивость. В каждом изделии должны быть красота и гармония".

По словам Вана, на одно изделие у него уходит от трех до семи дней. Среди этапов изготовления - замеры, разметка дерева, сверление, выдалбливание и шлифовка.

В 2017 году Ван переехал из родной провинции Шаньдун в городской округ Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, чтобы жить вместе с сыном и заботиться о внуке. Большая часть того, что он делает на видео, - это игрушки, которые он позже отдает внуку.

Идея записывать на видео, как он работает, возникла вскоре после переезда. "Мы хотим показать зарубежным друзьям сельскую жизнь Китая, - говорит Хуан Чуньмэй, невестка Вана, - и, конечно же, древнее китайское ремесло".

Сегодня в Китае строят очень мало домов из дерева, и потому этот современный плотник, чьи умения восходят к прошлым столетиям, - уникален.

Вскоре после того, как Ван начал выкладывать видео в YouTube, некоторые интернет-пользователи стали называть его "Лу Банем наших дней". Лу Бань, плотник из провинции Шаньдун, жил с 507 по 444 год до н.э. и считается "отцом" китайского плотницкого дела. Сам Ван из скромности так не считает. "Я просто старый фермер, и мои плотницкие умения не сравнятся с умениями моих предшественников, - говорит мастер. - Я просто хочу, чтобы люди с удовольствием смотрели мои видео, в которых я показываю им что-то очень интересное и хитрое".