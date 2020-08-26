Клуб из Москвы в пятый раз стал чемпионом страны

Столичный "Локомотив" уже в пятый раз стал чемпионом России по пляжному варианту футбола.

Решающая стадия турнира с участием шести команд из десятки изначально вступивших в борьбу за титул проходила в Санкт-Петербурге. В финальном матче "Локомотив" победил с минимальным преимуществом своих земляков из "Спартака" - 4:3. У чемпионов голами отличились Виктор Крышанов, Нуритдин Мамадиев, Борис Никоноров и Артем Волошин, за "красно-белых" забивали Федор Земсков, Андрей Новиков и... голкипер Денис Пархоменко.

К успеху "Локо" привел главный тренер Александр Елизаров. Лучшим игроком чемпионата признан его "золотой" подопечный Мамадиев.