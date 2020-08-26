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26.08.2020 18:25
Рубрика: Общество

Количество пропавших в России детей снизилось в полтора раза

Текст: Анна Спицына

В России в полтора раза снизилось количество пропавших детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Сейчас, по ее словам, в розыске находятся 972 ребенка.

Фото: РИА Новости
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- По данным МВД, на 67,5 процентов меньше детей разыскивалось в 2019 году (чем годом ранее), а за первое полугодие 2020 года у нас сейчас, на данный момент, разыскивается 972 ребенка. Это те дети, которых еще не нашли, - цитирует слова Кузнецовой, прозвучавшие на пресс-конференции, посвященной 10-летию поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и презентации книги о нем "Найден, жив!" агентство "Интерфакс".

Отметив положительную динамику, детский омбудсмен сказала, что сейчас важно приложить максимум усилий для возвращения пропавших детей домой. По ее словам, для этого готовится ряд законодательных мер, которые должны облегчить поиск пропавших.

Кузнецова настаивает, чтобы для розыска детей должны использоваться все возможные информационные технологии, а не только "обмен документами".

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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