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26.08.2020 12:05
Рубрика: Власть

Колокольцев наградил полицейских за спасение людей

Текст: Михаил Фалалеев
Медали МВД России "За смелость во имя спасения" будут вручены троим полицейским. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего инспектора по особым поручениям УРЛС УМВД России по Архангельской области майора внутренней службы Сергея Волошаненко и полицейских 4 отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве старшего сержанта полиции Александра Загорского и старшего сержанта полиции Андрея Купцова ведомственными наградами.

Что совершили эти сотрудники? Они сделали самое главное, ради чего и служат, - спасли жизни людей.

Ирина Волк рассказала, что Сергей Волошаненко в июле этого года находился с семьей в отпуске в Краснодарском крае. Ранним утром он вместе с двухлетним сыном был на пляже и заметил, что на надувном матрасе двое детей все дальше отплывают от берега. Внезапно матрас перевернулся, и малыши оказались в воде.

Сергей бросился к ним и первой вынес из воды четырехлетнюю Женю. Передав девочку маме, принялся искать ушедшего под воду мальчика. Несколько раз нырнув, майор Волошаненко заметил его на дне, поднял и вынес на берег. Трехлетний Павел был без сознания. После того как офицер оказал ему первую помощь, малыш задышал и открыл глаза.

Придя на службу, Сергей никому не рассказал об этой истории. О произошедшем коллеги и руководители узнали из письма отца спасенных детей, которое поступило в Главное управление МЧС России по Архангельской области. Мужчина подробно описал героический поступок Сергея Волошаненко, отметив его неравнодушие и самоотверженность. Сам Сергей убежден, что не сделал ничего героического, - просто иначе поступить в такой ситуации он не мог.

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А старшие сержанты полиции Александр Загорский и Андрей Купцов спасли упавшего на рельсы перед приближающимся поездом пассажира Московского метрополитена.

В середине июля во время патрулирования станции "Курская" кольцевой линии столичного метро сотрудники полиции увидели, что один из пассажиров потерял равновесие и упал на рельсовый путь.

Александр Загорский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда. К этому моменту его напарник уже вызвал наряд скорой медицинской помощи. Сейчас жизни и здоровью спасенного гражданина ничего не угрожает.

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