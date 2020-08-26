Коронавирус более опасен для людей с лишним весом

Тучные люди имеют в полтора раза более высокие шансы умереть от COVID-19, чем люди с нормальным весом. К таким выводам пришли эксперты, принявшие участие в исследованиях, организованным Всемирном банком, пишет The Guardian.

Проанализировав данные медстатистики США и Великобритании, исследователи обнаружили, что люди с избыточным весом, заболевшие коронавирусом, вдвое чаще попадают в больницы. Шанс оказаться в реанимации для них выше на 74%.

Использование вакцины от коронавируса для полновесных людей тоже может быть не таким эффективным, предположили опрошенные изданием врачи.