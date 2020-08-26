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26.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4676 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1. Москва 640

2. Санкт-Петербург 181

3. Московская область 143

4. Ростовская область 130

5. Нижегородская область 129

6. Свердловская область 122

7. Ставропольский край 114

8. Красноярский край 114

9. Волгоградская область 108

10. Воронежская область 97

11. Саратовская область 95

12. Кемеровская область 95

13. Краснодарский край 90

14. Оренбургская область 87

15. Ульяновская область 80

16. Приморский край 79

17. Хабаровский край 77

18. Иркутская область 74

19. Республика Калмыкия 72

20. Самарская область 70

21. Алтайский край 70

22. Мурманская область 68

23. Республика Дагестан 65

24. Ханты-Мансийский АО 64

25. Кировская область 62

26. Челябинская область 62

27. Архангельская область 60

28. Пензенская область 59

29. Пермский край 57

30. Сахалинская область 56

31. Тюменская область 49

32. Республика Бурятия 47

33. Новосибирская область 47

34. Республика Саха (Якутия) 46

35. Ямало-Ненецкий АО 45

36. Республика Карелия 41

37. Псковская область 41

38. Белгородская область 40

39. Орловская область 39

40. Ярославская область 38

41. Карачаево-Черкесская Республика 38

42. Томская область 38

43. Ивановская область 35

44. Курская область 34

45. Чувашская Республика 34

46. Вологодская область 33

47. Республика Башкортостан 33

48. Республика Крым 33

49. Республика Мордовия 32

50. Костромская область 30

51. Ленинградская область 30

52. Астраханская область 30

53. Республика Татарстан 29

54. Калужская область 28

55. Тульская область 27

56. Удмуртская Республика 27

57. Брянская область 26

58. Владимирская область 26

59. Рязанская область 26

60. Калининградская область 26

61. Тверская область 25

62. Республика Тыва 25

63. Республика Ингушетия 24

64. Курганская область 24

65. Забайкальский край 24

66. Тамбовская область 23

67. Республика Коми 22

68. Амурская область 22

69. Республика Алтай 21

70. Кабардино-Балкарская Республика 20

71. Новгородская область 19

72. Республика Адыгея 18

73. Республика Хакасия 18

74. Липецкая область 17

75. Республика Северная Осетия 17

76. Республика Марий Эл 17

77. Магаданская область 16

78. Омская область 15

79. Смоленская область 14

80. Камчатский край 12

81. Чеченская Республика 5

82. Ненецкий автономный округ 4

83. Еврейская АО 4

84. Чукотский АО 1

85. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 970 865 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Москва, Московская область, Смоленская область, Омская область, Чеченская Республика, Севастополь 0,2%

2. Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Республика Марий Эл, Липецкая область 0,3%

3. Республика Тыва, Калужская область, Республика Северная Осетия, Рязанская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Владимирская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан 0,4%

За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев:

Воронежская область 1

Костромская область 1

Московская область 3

Орловская область 1

Смоленская область 1

Тамбовская область 1

Тверская область 2

Тульская область 1

Ярославская область 1

Москва 11

Республика Коми 4

Мурманская область 2

Санкт-Петербург 18

Республика Калмыкия 2

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 8

Севастополь 1

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 3

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 3

Пермский край 1

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Пензенская область 1

Свердловская область 12

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский АО 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Алтайский край 1

Красноярский край 5

Иркутская область 3

Кемеровская область 4

Новосибирская область 2

Омская область 4

Забайкальский край 1

Хабаровский край 1

За весь период пандемии в России умерли 16 683 человека.

За сутки выписано по выздоровлению 6403 человека:

Белгородская область 60

Брянская область 29

Владимирская область 17

Воронежская область 171

Ивановская область 48

Калужская область 88

Костромская область 46

Курская область 39

Липецкая область 24

Московская область 151

Орловская область 45

Рязанская область 21

Смоленская область 48

Тамбовская область 39

Тверская область 21

Тульская область 39

Ярославская область 32

Москва 1389

Республика Карелия 41

Республика Коми 58

Архангельская область 30

Вологодская область 56

Калининградская область 15

Ленинградская область 28

Мурманская область 145

Новгородская область 7

Псковская область 21

Санкт-Петербург 75

Республика Адыгея 24

Республика Калмыкия 46

Республика Крым 79

Краснодарский край 51

Астраханская область 94

Волгоградская область 129

Ростовская область 236

Севастополь 7

Республика Дагестан 42

Республика Ингушетия 18

Кабардино-Балкарская Республика 14

Карачаево-Черкесская Республика 18

Республика Северная Осетия - Алания 15

Чеченская Республика 8

Ставропольский край 97

Республика Башкортостан 101

Республика Марий Эл 12

Республика Мордовия 26

Республика Татарстан 43

Удмуртская Республика 37

Республика Чувашия 46

Пермский край 40

Кировская область 63

Нижегородская область 159

Оренбургская область 170

Пензенская область 53

Самарская область 94

Саратовская область 77

Ульяновская область 148

Курганская область 34

Свердловская область 60

Тюменская область 18

Ханты-Мансийский АО 139

Ямало-Ненецкий автономный округ 68

Челябинская область 109

Республика Алтай 20

Республика Тыва 51

Республика Хакасия 29

Алтайский край 110

Красноярский край 73

Иркутская область 187

Кемеровская область 99

Новосибирская область 50

Омская область 101

Томская область 92

Республика Бурятия 33

Республика Саха (Якутия) 23

Забайкальский край 7

Камчатский край 8

Приморский край 163

Амурская область 21

Магаданская область 10

Хабаровский край 104

Сахалинская область 64

За весь период пандемии выписано из стационаров России 786 150 выздоровевших.

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