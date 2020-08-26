За сутки в России подтверждено 4676 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 640 2. Санкт-Петербург 181 3. Московская область 143 4. Ростовская область 130 5. Нижегородская область 129 6. Свердловская область 122 7. Ставропольский край 114 8. Красноярский край 114 9. Волгоградская область 108 10. Воронежская область 97 11. Саратовская область 95 12. Кемеровская область 95 13. Краснодарский край 90 14. Оренбургская область 87 15. Ульяновская область 80 16. Приморский край 79 17. Хабаровский край 77 18. Иркутская область 74 19. Республика Калмыкия 72 20. Самарская область 70 21. Алтайский край 70 22. Мурманская область 68 23. Республика Дагестан 65 24. Ханты-Мансийский АО 64 25. Кировская область 62 26. Челябинская область 62 27. Архангельская область 60 28. Пензенская область 59 29. Пермский край 57 30. Сахалинская область 56 31. Тюменская область 49 32. Республика Бурятия 47 33. Новосибирская область 47 34. Республика Саха (Якутия) 46 35. Ямало-Ненецкий АО 45 36. Республика Карелия 41 37. Псковская область 41 38. Белгородская область 40 39. Орловская область 39 40. Ярославская область 38 41. Карачаево-Черкесская Республика 38 42. Томская область 38 43. Ивановская область 35 44. Курская область 34 45. Чувашская Республика 34 46. Вологодская область 33 47. Республика Башкортостан 33 48. Республика Крым 33 49. Республика Мордовия 32 50. Костромская область 30 51. Ленинградская область 30 52. Астраханская область 30 53. Республика Татарстан 29 54. Калужская область 28 55. Тульская область 27 56. Удмуртская Республика 27 57. Брянская область 26 58. Владимирская область 26 59. Рязанская область 26 60. Калининградская область 26 61. Тверская область 25 62. Республика Тыва 25 63. Республика Ингушетия 24 64. Курганская область 24 65. Забайкальский край 24 66. Тамбовская область 23 67. Республика Коми 22 68. Амурская область 22 69. Республика Алтай 21 70. Кабардино-Балкарская Республика 20 71. Новгородская область 19 72. Республика Адыгея 18 73. Республика Хакасия 18 74. Липецкая область 17 75. Республика Северная Осетия 17 76. Республика Марий Эл 17 77. Магаданская область 16 78. Омская область 15 79. Смоленская область 14 80. Камчатский край 12 81. Чеченская Республика 5 82. Ненецкий автономный округ 4 83. Еврейская АО 4 84. Чукотский АО 1 85. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 970 865 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Московская область, Смоленская область, Омская область, Чеченская Республика, Севастополь 0,2% 2. Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Республика Марий Эл, Липецкая область 0,3% 3. Республика Тыва, Калужская область, Республика Северная Осетия, Рязанская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Владимирская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан 0,4% За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев: Воронежская область 1 Костромская область 1 Московская область 3 Орловская область 1 Смоленская область 1 Тамбовская область 1 Тверская область 2 Тульская область 1 Ярославская область 1 Москва 11 Республика Коми 4 Мурманская область 2 Санкт-Петербург 18 Республика Калмыкия 2 Краснодарский край 3 Астраханская область 1 Волгоградская область 2 Ростовская область 8 Севастополь 1 Республика Дагестан 2 Ставропольский край 3 Республика Марий Эл 1 Удмуртская Республика 3 Пермский край 1 Кировская область 1 Нижегородская область 2 Пензенская область 1 Свердловская область 12 Тюменская область 1 Ханты-Мансийский АО 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Алтайский край 1 Красноярский край 5 Иркутская область 3 Кемеровская область 4 Новосибирская область 2 Омская область 4 Забайкальский край 1 Хабаровский край 1 За весь период пандемии в России умерли 16 683 человека. За сутки выписано по выздоровлению 6403 человека: Белгородская область 60 Брянская область 29 Владимирская область 17 Воронежская область 171 Ивановская область 48 Калужская область 88 Костромская область 46 Курская область 39 Липецкая область 24 Московская область 151 Орловская область 45 Рязанская область 21 Смоленская область 48 Тамбовская область 39 Тверская область 21 Тульская область 39 Ярославская область 32 Москва 1389 Республика Карелия 41 Республика Коми 58 Архангельская область 30 Вологодская область 56 Калининградская область 15 Ленинградская область 28 Мурманская область 145 Новгородская область 7 Псковская область 21 Санкт-Петербург 75 Республика Адыгея 24 Республика Калмыкия 46 Республика Крым 79 Краснодарский край 51 Астраханская область 94 Волгоградская область 129 Ростовская область 236 Севастополь 7 Республика Дагестан 42 Республика Ингушетия 18 Кабардино-Балкарская Республика 14 Карачаево-Черкесская Республика 18 Республика Северная Осетия - Алания 15 Чеченская Республика 8 Ставропольский край 97 Республика Башкортостан 101 Республика Марий Эл 12 Республика Мордовия 26 Республика Татарстан 43 Удмуртская Республика 37 Республика Чувашия 46 Пермский край 40 Кировская область 63 Нижегородская область 159 Оренбургская область 170 Пензенская область 53 Самарская область 94 Саратовская область 77 Ульяновская область 148 Курганская область 34 Свердловская область 60 Тюменская область 18 Ханты-Мансийский АО 139 Ямало-Ненецкий автономный округ 68 Челябинская область 109 Республика Алтай 20 Республика Тыва 51 Республика Хакасия 29 Алтайский край 110 Красноярский край 73 Иркутская область 187 Кемеровская область 99 Новосибирская область 50 Омская область 101 Томская область 92 Республика Бурятия 33 Республика Саха (Якутия) 23 Забайкальский край 7 Камчатский край 8 Приморский край 163 Амурская область 21 Магаданская область 10 Хабаровский край 104 Сахалинская область 64 За весь период пандемии выписано из стационаров России 786 150 выздоровевших.