За сутки в России подтверждено 4676 случаев COVID-19 в 85 регионах

1. Москва 640
2. Санкт-Петербург 181
3. Московская область 143
4. Ростовская область 130
5. Нижегородская область 129
6. Свердловская область 122
7. Ставропольский край 114
8. Красноярский край 114
9. Волгоградская область 108
10. Воронежская область 97
11. Саратовская область 95
12. Кемеровская область 95
13. Краснодарский край 90
14. Оренбургская область 87
15. Ульяновская область 80
16. Приморский край 79
17. Хабаровский край 77
18. Иркутская область 74
19. Республика Калмыкия 72
20. Самарская область 70
21. Алтайский край 70
22. Мурманская область 68
23. Республика Дагестан 65
24. Ханты-Мансийский АО 64
25. Кировская область 62
26. Челябинская область 62
27. Архангельская область 60
28. Пензенская область 59
29. Пермский край 57
30. Сахалинская область 56
31. Тюменская область 49
32. Республика Бурятия 47
33. Новосибирская область 47
34. Республика Саха (Якутия) 46
35. Ямало-Ненецкий АО 45
36. Республика Карелия 41
37. Псковская область 41
38. Белгородская область 40
39. Орловская область 39
40. Ярославская область 38
41. Карачаево-Черкесская Республика 38
42. Томская область 38
43. Ивановская область 35
44. Курская область 34
45. Чувашская Республика 34
46. Вологодская область 33
47. Республика Башкортостан 33
48. Республика Крым 33
49. Республика Мордовия 32
50. Костромская область 30
51. Ленинградская область 30
52. Астраханская область 30
53. Республика Татарстан 29
54. Калужская область 28
55. Тульская область 27
56. Удмуртская Республика 27
57. Брянская область 26
58. Владимирская область 26
59. Рязанская область 26
60. Калининградская область 26
61. Тверская область 25
62. Республика Тыва 25
63. Республика Ингушетия 24
64. Курганская область 24
65. Забайкальский край 24
66. Тамбовская область 23
67. Республика Коми 22
68. Амурская область 22
69. Республика Алтай 21
70. Кабардино-Балкарская Республика 20
71. Новгородская область 19
72. Республика Адыгея 18
73. Республика Хакасия 18
74. Липецкая область 17
75. Республика Северная Осетия 17
76. Республика Марий Эл 17
77. Магаданская область 16
78. Омская область 15
79. Смоленская область 14
80. Камчатский край 12
81. Чеченская Республика 5
82. Ненецкий автономный округ 4
83. Еврейская АО 4
84. Чукотский АО 1
85. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 970 865 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Москва, Московская область, Смоленская область, Омская область, Чеченская Республика, Севастополь 0,2%
2. Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Республика Марий Эл, Липецкая область 0,3%
3. Республика Тыва, Калужская область, Республика Северная Осетия, Рязанская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Владимирская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан 0,4%
Воронежская область 1
Костромская область 1
Московская область 3
Орловская область 1
Смоленская область 1
Тамбовская область 1
Тверская область 2
Тульская область 1
Ярославская область 1
Москва 11
Республика Коми 4
Мурманская область 2
Санкт-Петербург 18
Республика Калмыкия 2
Краснодарский край 3
Астраханская область 1
Волгоградская область 2
Ростовская область 8
Севастополь 1
Республика Дагестан 2
Ставропольский край 3
Республика Марий Эл 1
Удмуртская Республика 3
Пермский край 1
Кировская область 1
Нижегородская область 2
Пензенская область 1
Свердловская область 12
Тюменская область 1
Ханты-Мансийский АО 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 2
Алтайский край 1
Красноярский край 5
Иркутская область 3
Кемеровская область 4
Новосибирская область 2
Омская область 4
Забайкальский край 1
Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерли 16 683 человека.
Белгородская область 60
Брянская область 29
Владимирская область 17
Воронежская область 171
Ивановская область 48
Калужская область 88
Костромская область 46
Курская область 39
Липецкая область 24
Московская область 151
Орловская область 45
Рязанская область 21
Смоленская область 48
Тамбовская область 39
Тверская область 21
Тульская область 39
Ярославская область 32
Москва 1389
Республика Карелия 41
Республика Коми 58
Архангельская область 30
Вологодская область 56
Калининградская область 15
Ленинградская область 28
Мурманская область 145
Новгородская область 7
Псковская область 21
Санкт-Петербург 75
Республика Адыгея 24
Республика Калмыкия 46
Республика Крым 79
Краснодарский край 51
Астраханская область 94
Волгоградская область 129
Ростовская область 236
Севастополь 7
Республика Дагестан 42
Республика Ингушетия 18
Кабардино-Балкарская Республика 14
Карачаево-Черкесская Республика 18
Республика Северная Осетия - Алания 15
Чеченская Республика 8
Ставропольский край 97
Республика Башкортостан 101
Республика Марий Эл 12
Республика Мордовия 26
Республика Татарстан 43
Удмуртская Республика 37
Республика Чувашия 46
Пермский край 40
Кировская область 63
Нижегородская область 159
Оренбургская область 170
Пензенская область 53
Самарская область 94
Саратовская область 77
Ульяновская область 148
Курганская область 34
Свердловская область 60
Тюменская область 18
Ханты-Мансийский АО 139
Ямало-Ненецкий автономный округ 68
Челябинская область 109
Республика Алтай 20
Республика Тыва 51
Республика Хакасия 29
Алтайский край 110
Красноярский край 73
Иркутская область 187
Кемеровская область 99
Новосибирская область 50
Омская область 101
Томская область 92
Республика Бурятия 33
Республика Саха (Якутия) 23
Забайкальский край 7
Камчатский край 8
Приморский край 163
Амурская область 21
Магаданская область 10
Хабаровский край 104
Сахалинская область 64
За весь период пандемии выписано из стационаров России 786 150 выздоровевших.