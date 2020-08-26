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26.08.2020 23:21
Рубрика: Экономика

Коронавирус подтолкнул рост торговли продовольствием между странами ЕАЭС

Текст: Татьяна Карабут
Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продовольственными товарами выросла в первом полугодии 2020 года на 2,5%, до $4,1 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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Наибольший рост показала соя - ее продажи увеличились в 8,4 раза. Сахара было реализовано на 26,2% больше, а сыров и творога - на 10,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В целом поставки непищевой сельхозпродукции увеличились на 12,4%, а продовольствия - на 9,2%.

Продовольствие стало драйвером и торговли ЕАЭС в третьи страны. Его продажи выросли в первом полугодии 2020 года на 17,2% в денежном выражении. Непищевая сельхозпродукция показала рост на 9,1%. Больше всего увеличились экспортные продажи сахара (в 12 раз), мяса и субпродуктов птицы (в 2,7 раза), подсолнечника (в два раза), подсолнечного масла (на 42,3%) и пшеницы (на 9,3%). В то время, как в целом объем несырьевого неэнергетического экспорта ЕАЭС в третьи страны за шесть месяцев прошлого года снизился на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика ВЭД Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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