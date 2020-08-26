Кравцов заявил о готовности всех школ к учебному году

Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента с членами правительства доложил о состоянии системы образования в свете приближающегося 1 сентября.

"Все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы", - заявил он. Свыше 90 тысяч различных образовательных организаций завершили необходимые мероприятия и соответствуют правилам антитеррористической и пожарной безопасности.

Проверена их материально-техническая база. "Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязи к 2022 году будут подключены все школы", - подчеркнул министр.

Отдельная и крайне важная задача в этом году на фоне пандемии коронавируса - надежная эпидемиологическая защита образовательных учреждений. В регионы, рассказал глава Минпросвещения, доведены строгие правила, включающие дезинфекцию помещений, разведение по времени потоков учащихся, закрепление за классом своего кабинета.

Министерством организована масштабная информационно-разъяснительная работа как с педагогами, так и с родителями, учениками. На 2 сентября запланирован всероссийский открытый урок "Здоровье". Во всех школах разместят наглядные материалы по профилактике. "Во всех субъектах Российской Федерации с сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа", - сообщил Кравцов.

- Таким образом, в целом система образования с учетом требований Роспотребнадзора готова к очному началу учебного года с 1 сентября, - заключил министр.