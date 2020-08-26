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26.08.2020 20:05
Рубрика: Спорт

Вспышки "молний"

Россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский штурмуют клубные рекорды "Тампы" в плей-офф НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
В Национальной хоккейной лиге продолжаются серии второго раунда (1/4 финала плей-офф). Этой ночью состоялся третий матч в противостоянии "Бостона" и одной из самых "российских" команд лиги, "Тампы". Накануне во второй игре серии победу в овертайме одержала "Тампа" - 4:3. Напомним, в первой встрече "Тампа" уступила, поэтому еще одно поражение могло поставить "молнии" в положение, близкое к критическому.
Кучеров (No 86) умеет забивать не только красивые голы, но и рабочие с "пятака". Фото: AP Кучеров (No 86) умеет забивать не только красивые голы, но и рабочие с "пятака". Фото: AP
Кучеров (No 86) умеет забивать не только красивые голы, но и рабочие с "пятака". Фото: AP

Матч получился с лихо закрученным сюжетом. "Бостон" дважды выходил вперед, но "Тампа" каждый раз отыгрывалась, а в третьем периоде повела в счете сама. За три с небольшим минуты равновесие восстановил уже "Бостон", переведя игру в овертайм. Ну а там "Тампа" все же оказалась поудачливей.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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- Команды послабее духом сейчас, наверное, сидели бы здесь и говорили: "Бедные мы, несчастные". Но не наша. Мы подобным образом не оперируем. После любой неудачи мы просто переворачиваем страницу. Сегодня нам чертовски нужно было выиграть, нужно было увидеть вознаграждение за всю проделанную работу - и в конце концов мы его получили, - констатировал главный тренер "Тампы" Джон Купер.

Как водится, "молнии" одержали очередную победу при непосредственном участии своего российского лидера Никиты Кучерова, на счету которого авторство второй шайбы. Гол получился для нашего соотечественника, приучившего к красоте, непривычно рабочим. Никита здорово поработал на "пятаке", удачно подставив клюшку после броска Шаттенкирка. Но вообще интереснее отвлечься от конкретики отдельного матча и посмотреть, чего добился Кучеров в более широком масштабе. Набранное очко стало для форварда уже 71-м в 75 играх плей-офф. Чтобы понимать, насколько это внушительные цифры, вот вам один факт: с 2014 года (когда свою заокеанскую карьеру начал Никита), лишь два игрока в плей-офф набрали больше. Это Сидни Кросби (84 очка) и наш Евгений Малкин (72) из "Питтсбурга".

По голам на этом отрезке Кучеров с 32 шайбами также шел третьим, уступая лишь двум своим соотечественникам - капитану "Вашингтона" Александру Овечкину (38) и форварду "Сент-Луиса" Владимиру Тарасенко (33).

Еще одна шайба позволит Никите догнать не только Тарасенко, но и обладателя рекорда "Тампы" по голам в плей-офф Мартена Сен-Луи.

А вот партнер Кучерова по команде, голкипер Андрей Василевский в клубную историю уже вошел. Нынешняя победа стала для него уже 22-й. По этому показателю он превзошел прежний рекорд "молний", который делили Бен Бишоп и наш Николай Хабибулин (по 21 победе).

Между тем

Национальная хоккейная лига уже вовсю прорабатывает варианты проведения сезона 2020/2021. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли в интервью официальному сайту НХЛ поделился мыслями по поводу возможного допуска болельщиков на трибуны. - Нам очень хотелось бы начать чемпионат 1 декабря с аншлагами на всех аренах, - признался функционер. - Это может случиться, а может нет, не от нас это зависит. Будем подстраиваться под ситуацию. Формы проведения чемпионата могут быть разными в зависимости от обстоятельств. Можно отложить начало сезона на максимально возможный срок.

По информации канадского журналиста Джона Шэннона, НХЛ рассматривает проведение следующего сезона в четырех городах. 31 команда будет проводить в них последовательно по восемь матчей.

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