Курс доллара превысил 76 рублей

Курс доллара на Московской бирже в среду поднимался выше 76 рублей, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:30 мск максимальный курс доллара США достигал 76,0025 рубля, что на 67,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро стоил 89,62 рубля, подорожав на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 53,95 копейки - до 82,1 рубля.

По мнению аналитиков, влияние на курс рубля к доллару оказывает повышение рисков усиления антироссийских санкций, о которых ранее заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.