Лесные пожары в Калифорнии захватили новые площади

Площадь пожаров на севере Калифорнии возросла до 612,9 тысяч гектаров, сообщили в службе штата по борьбе с огнем. Увеличение выжженной территории составило 126,3 тысячи гектаров. Несмотря на все усилия пока не удается справиться с огнем.

Борьбу со стихийным бедствием ведут свыше 14 тысяч пожарных, более 2,4 тысяч машин и более 310 бульдозеров. Власти подтвердили информацию о семи жертвах пожара, пишет ТАСС.

Из-за аномальной жары и пожаров в штате продолжает действовать режим ЧС. Президент США распорядился оказать властям Калифорнии помощь из федерального бюджета. Ранее сообщалось, что нынешний лесной пожар стал вторым по площади за всю историю штата.