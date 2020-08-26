"Локомотив" проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

"Локомотив" потерпел второе подряд поражение в чемпионате России, уступив дома "Ахмату" - 2:3.

"Локомотив" после неудачи от "Спартака" в минувшем туре принимал грозненский "Ахмат". Хозяева надолго потеряли Дмитрия Баринова, получившего тяжелую травму колена во встрече со "Спартаком", а вот повреждение лидера команды Алексея Миранчука оказалось не столь серьезным. Но помочь своей команде в этой встрече он не смог.

Уже в самом начале встречи гости открыли счет - отличился Владимир Ильин. Второй гол в ворота "Локомотива" влетел в концовке тайма. Его автором стал перешедший из "Спартака" Артем Тимофеев.

После перерыва хозяева стараниями Антона Миранчука, реализовавшего пенальти сократили отставание. Но Бернард Бериша вскоре сделал счет 1:3.

Проблемы у "Ахмата" начались после удаления Марата Быстрова. За 13 минут до конца встречи Гжегож Крыховяк сумел сократить отставание до одного гола, но спасти матч "Локомотиву" не удалось.