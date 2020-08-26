"Локомотив" проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

Новости

Четверть месячной нормы осадков выпала за среду в столице 21:43
Замминистра обороны наградил участников кинологического конкурса 21:18
Путин и Конте обсудили вакцины от коронавируса 21:05
В Минобороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между РФ и Грецией 20:52
Минэнерго хочет повысить надежность передающих электроэнергию компаний 20:48
Захарова заявила о вмешательстве Запада в дела Беларуси 19:59
В Керчи жители нескольких домов эвакуированы после взрыва газа 19:56
Генпрокуратура проверит, как отчуждались акции Башкирской содовой компанией 19:40
Следственный комитет завершил расследование аферы на сотни миллионов 19:37
Эксперт отметил преимущества сухой вакцины над обычной 19:25
В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов" 19:10
Тедеско прокомментировал невызов Соболева в сборную 19:02
В аэропорту Кольцово устроили авиапленэр 19:00
Астраханские судостроители спустили на воду новейший танкер-химовоз 18:49
Енотовидные собаки оказались восприимчивы к коронавирусу 18:42
Лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой полностью потушен 18:33
Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19 18:30
Количество пропавших в России детей снизилось в полтора раза 18:25
Путин обещал предоставить Беларуси вакцину от коронавируса в числе первых 18:25
В Керчи произошел взрыв в многоэтажном доме 18:22
В Симферополе открыли мемориал в память об убитых в Ейске крымских сиротах 18:19
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года 18:18
Путин призвал аккуратно открывать отрасли, закрытые из-за COVID-19 18:16
В Зимбабве запретили отчислять из школы беременных учениц 18:14
В Болгарии чрезвычайную эпидобстановку продлят до конца сентября 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 21:07
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын
"Локомотив" потерпел второе подряд поражение в чемпионате России, уступив дома "Ахмату" - 2:3.

"Локомотив" после неудачи от "Спартака" в минувшем туре принимал грозненский "Ахмат". Хозяева надолго потеряли Дмитрия Баринова, получившего тяжелую травму колена во встрече со "Спартаком", а вот повреждение лидера команды Алексея Миранчука оказалось не столь серьезным. Но помочь своей команде в этой встрече он не смог.

Фото: Геннадий Гуляев/ РИА Новости
"Спартак" обыграл "Ротор", забив гол с пенальти

Уже в самом начале встречи гости открыли счет - отличился Владимир Ильин. Второй гол в ворота "Локомотива" влетел в концовке тайма. Его автором стал перешедший из "Спартака" Артем Тимофеев.

После перерыва хозяева стараниями Антона Миранчука, реализовавшего пенальти сократили отставание. Но Бернард Бериша вскоре сделал счет 1:3.

Проблемы у "Ахмата" начались после удаления Марата Быстрова. За 13 минут до конца встречи Гжегож Крыховяк сумел сократить отставание до одного гола, но спасти матч "Локомотиву" не удалось.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу 2020/2021 РГ-Фото

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили вакцины от коронавируса
Голикова: Российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года
Курс доллара превысил 76 рублей
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным