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26.08.2020 14:44
Рубрика: Власть

Медведев назвал углеродный налог ЕС "скрытым протекционизмом"

Текст: Владимир Кузьмин
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов. Предполагается, что европейцы в следующем году включат механизм в свой закон о климате, а полномасштабное его введение состоится четырьмя годами позднее. В Евросоюзе утверждают, что это поможет достичь главной цели, предусмотренной Парижским соглашением по климату, - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Однако в мире далеко не все считают, что Европа преследует исключительно благие климатические цели. "Этот углеродный налог резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая нашу страну, - подчеркнул Медведев. - По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Для российской экономики решение принесет весьма серьезные последствия, предупредил замглавы Совбеза. Пострадать могут черная и цветная металлургии, химическая промышленность, энергетика, сократятся поставки нефти и угля.

В России намерены внимательно изучить инициативу ЕС с точки зрения международного права. "Подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений и комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата, которая не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата для ограничения международной конкурентоспособности", - указал Дмитрий Медведев.

В то же время сейчас правительство разрабатывает правовую основу для регулирования выбросов парниковых газов. В частности, будут уточнены отечественные подходы по такой продукции, чтобы они получили признание в том числе на международном уровне.

- И надо подумать, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае, если такие решения вступят в силу: поддержать и внутри страны, и, может быть, мерами внешнего реагирования, - заявил Медведев.

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