Медведев назвал углеродный налог ЕС "скрытым протекционизмом"

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов. Предполагается, что европейцы в следующем году включат механизм в свой закон о климате, а полномасштабное его введение состоится четырьмя годами позднее. В Евросоюзе утверждают, что это поможет достичь главной цели, предусмотренной Парижским соглашением по климату, - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию.

Однако в мире далеко не все считают, что Европа преследует исключительно благие климатические цели. "Этот углеродный налог резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая нашу страну, - подчеркнул Медведев. - По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза".

Для российской экономики решение принесет весьма серьезные последствия, предупредил замглавы Совбеза. Пострадать могут черная и цветная металлургии, химическая промышленность, энергетика, сократятся поставки нефти и угля.

В России намерены внимательно изучить инициативу ЕС с точки зрения международного права. "Подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений и комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата, которая не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата для ограничения международной конкурентоспособности", - указал Дмитрий Медведев.

В то же время сейчас правительство разрабатывает правовую основу для регулирования выбросов парниковых газов. В частности, будут уточнены отечественные подходы по такой продукции, чтобы они получили признание в том числе на международном уровне.

- И надо подумать, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае, если такие решения вступят в силу: поддержать и внутри страны, и, может быть, мерами внешнего реагирования, - заявил Медведев.