Мэр Нью-Йорка предложил проводить школьные уроки на открытом воздухе

Из-за пандемии коронавируса обучение в школах Нью-Йорка может проводиться на открытом воздухе. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио на встрече с журналистами, сообщает нью-йоркский телеканал NY1.

"Мы знаем, что проведение занятий на открытом воздухе - эта идея, которая дает результат, открывается много возможностей", - отметил градоначальник. В ближайшие дни администрации школ представят властям планы по организации классов вне школ. Они должны указать конкретные улицы, парки и спортивные площадки, где можно было бы проводить занятия, пишет ТАСС.

Предложения о проведении школьных уроков на улицах Нью-Йорка впервые прозвучали в середине июля. Предлагалось, в частности, перекрыть движение транспорта в отдельных кварталах в период школьных занятий и дать возможность администрациям школ установить тенты.

В США зафиксировано свыше 5,7 миллиона случаев коронавируса, скончались почти 177 тысяч человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в штате Нью-Йорк.