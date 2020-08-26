Одна из самых успешных команд мира "Барселона" в ближайшее время может остаться без своего лидера, возможно, лучшего футболиста всех времен. Капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси уведомил руководство клуба о желании уйти, отправив факс. И тут все началось.

Разговоры о возможном уходе Месси из "Барселоны" ведутся уже не первый год. Сам аргентинец в одном из недавних интервью признался: ближе всего к трансферу в другую команду он был в 2016 году. Но, взяв паузу, Лионель передумал и остался. Да еще и подписал новый долгосрочный контракт.

Однако сейчас ситуация совсем иная. Месси вряд ли отступится, и почти нет шансов, что "Барселона" сумеет его уговорить. По сообщениям СМИ, сразу после унизительного поражения от мюнхенской "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов Лео сказал партнерам, что он не останется на следующий сезон. Впрочем, никакой официальной информации тогда не последовало. Да и сам Месси, похоже, ждал встречи с новым главным тренером "сине-гранатовых" Рональдом Куманом, дабы принять окончательное решение.

Беседа с Куманом у Месси состоялась около недели назад. Чуть ранее специалист на пресс-конференции заявил, что мечтает работать с аргентинцем. Казалось, их встреча пройдет в дружелюбной обстановке. Однако, опять же по неподтвержденным данным, рулевой "сине-гранатовых" дал ясно понять Лионелю: он не хочет терять его, но при этом никаких поблажек отныне не будет. Кроме того, Куман подчеркнул, что из команды уйдут Серхио Бускетс, Жерар Пике и Луис Суарес. То есть все те игроки, с которыми Месси не просто играет в одном клубе, но и являются большими друзьями.

Лионель остался разочарован позицией Кумана и признался ему о намерении уйти. Поговаривают, что именно после разговора с тренером Месси окончательно решил сменить обстановку. А также из-за того, как "Барселона" обошлась с Суаресом, сообщив уругвайцу о готовности избавиться от него по телефону.

Надо отметить, что к уходу из стана "сине-гранатовых" Месси подготовился и сделал все как полагается. Он хочет воспользоваться правом расторгнуть действующий договор с "Барселоной" в одностороннем порядке. Лео может сделать это в конце каждого сезона. Но здесь есть важный момент: этот пункт перестал действовать 10 июня. Месси надеется, что ситуацию скорректирует история с коронавирусом, из-за которого сроки окончания сезона были сдвинуты. Аргентинец не хочет больше тренироваться с каталонцами и не собирается проходить запланированный тест на COVID-19.

Интересная деталь - Месси отправил в клуб бумагу через бюрофакс. Это такой специальный сервис для срочной передачи документов, чтобы они могли рассматриваться как доказательства перед третьими лицами в случае, к примеру, предъявления претензий.

Месси с 2003 года выступает за "Барселону". Но, похоже, великая эпоха подходит к концу. Фото: EPA

Реакция "Барселоны" оказалась молниеносной: клуб подтвердил получение факса, но сразу ответил, что он не имеет юридической силы. В СМИ даже проскочила информация о готовности руководства "сине-гранатовых" судиться с Месси, если тот будет настаивать на уходе. Либо потенциальным покупателям придется заплатить сумму, прописанную в соглашении Лео в качестве отступных, - 700 миллионов евро.

На фоне желания Месси уйти из "Барселоны" усилились разговоры о возможной отставке президента клуба Жозепа Бартомеу. По правде говоря, Бартомеу уже давно находится под шквалом критики: его не уважает часть футболистов, журналистов, а фанаты и вовсе ненавидят. Сразу после появления новости об отправке факса Месси сотни болельщиков собрались у домашнего стадиона "Барселоны" и начали скандировать кричалки, требуя от Бартомеу покинуть свой пост.

- Бартомеу и его совет директоров должны немедленно подать в отставку. Они подрывают настрой Месси, чтобы спастись от экономических и спортивных потрясений, которые они сами и создали. Если они уйдут в отставку, есть надежда, что Лео останется, - сказал бывший президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта.

Еще один бывший глава "Барселоны" Жоан Гаспар считает иначе: он заявил, что если Месси решил покинуть клуб, значит, не надо чинить ему препятствий. Но при этом Гаспар уверен: если никто не захочет платить за аргентинца 700 миллионов евро, значит, он должен остаться.

- Предпочел бы, чтобы Месси ушел бесплатно в следующем году, нежели сейчас дешевле чем за 700 миллионов евро. Здесь решает клуб, а не футболист. Я очень люблю Лео, но "Барселону" люблю больше. Кто хочет купить его - платите отступные. Понимаю давление от его окружения. Однако если Месси покинет команду за меньшую сумму, чем та, которая прописана у него в отступных, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от "Баварии", - считает Гаспар.

Теперь главный вопрос - где продолжит карьеру один из лучших футболистов в истории, если он покинет-таки "Барселону"? Реальных вариантов не так много, поскольку потенциальному покупателю придется заплатить уйму денег. Позволить себе такую роскошь, особенно в период пандемии, могут немногие.

Из того, что сообщают авторитетные источники, у Месси есть предложения от "Интера", "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Сам Лео уже связывался с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой, с которым они сверхуспешно работали в "Барселоне". Гвардиола сказал аргентинцу, что постарается убедить руководство "горожан" выкупить его у каталонцев.

"Барселона" пытается уговорить Месси и даже угрожает судом, если игрок не откажется от своих намерений. Но Лионель дал ясно понять: пути назад нет

И все же наиболее предпочтительным выглядит вариант с "Интером". В пользу такого развития событий говорят сразу несколько факторов. Во-первых, относительно недавно отец Месси и сам игрок купили дорогую недвижимость в Милане. Эта новость сразу породила слухи о том, что "Интер" уже провел переговоры с аргентинцем.

У итальянцев, надо отметить, большое преимущество в финансовом аспекте: благодаря особенностям законодательства Месси в "Интере" получит базовое послабление как иностранный работник, а также налоговую льготу как отец троих несовершеннолетних детей. В результате налоговую нагрузку можно снизить примерно на 90 процентов. Это означает, что, чтобы заплатить одну и ту же сумму Лионелю на руки, "Интеру" понадобится почти в два раза меньше денег.