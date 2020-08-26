МИД Беларуси: Минск готов к диалогу с зарубежными партнерами

Власти Беларуси готовы обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране при условии, что те не будут вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Во время беседы министры обсудили состояние двустороннего политического диалога и сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"По просьбе итальянского коллеги, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Республике Беларусь, Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране. Глава МИД Беларуси акцентировал важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.