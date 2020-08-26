Работу региональных гарантийных организаций оценят при помощи рейтинга/

Для оценки результатов работы региональных гарантийных организаций (РГО), которые выдают поручительства под кредиты предпринимателям, могут ввести новый механизм.

В его основе окажется рейтинговая система. О подготовке соответствующего проекта постановления "РГ" рассказали в Минэкономразвития России.

Места РГО в рейтинге будут определяться с учетом показателей финансовой стабильности и эффективность распоряжения бюджетными средствами, пояснили в министерстве. Результат каждой РГО будет сравниваться со всеми организациями, которые входят в Национальную гарантийную систему. Ранжирование также позволит оценить необходимость в дополнительной капитализации.

"Рассчитываем, что создаваемый механизм в итоге поможет обеспечению МСП и самозанятых кредитными средствами по ставке ниже рыночной, а также сделает более публичной информацию о деятельности РГО", - рассказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. По ее словам, новая система позволит в дальнейшем расширить объемы гарантийной поддержки, а также повысить финансовую дисциплину участников Национальной гарантийной системы.

По итогам первого полугодия 2020 года, РГО выдали поручительства на 25,1 млрд рублей (это более 3,3 тыс. поручительств). Общий объем финансирования, который привлечен под поручительства РГО, составил 69,9 млрд рублей.

Кроме того, в июне 2020 года на докапитализацию РГО из средств резервного фонда правительства РФ выделен 1 млрд рублей. По данным субъектов РФ, поручительства из этой суммы выданы более 250 субъектам МСП.

В числе лидеров по количеству выданных поручительств - Москва, где поддержку получили 203 субъекта МСП, Новосибирская область (154 субъекта), республика Татарстан (141), Санкт-Петербург (132), Приморский край (98). По объему выданных поручительств первенство у Москвы, затем следуют Санкт-Петербург и Новосибирская область.