Министерство юстиции России разработало приказ, утверждающий порядок перехвата дронов, которые пытаются летать в небе над тюрьмами.

Криминальный мир с некоторых пор взял на вооружение беспилотные летательные аппараты. С их помощью сотоварищи заключенных пытаются доставлять в колонии запретное: телефоны, алкоголь, наркотики и т.п.

Однако и у Федеральной службы появился технологичный ответ: есть специальная аппаратура, позволяющая перехватить управление беспилотным летательным аппаратом. Другой вариант: подавить сигнал от пульта управления, и дрон станет неуправляемым. Наконец, дрон, несущий контрабанду, можно просто расстрелять из автомата. Но это крайний случай.

Недавно был принят закон, разрешающий силовым структурам, в том числе Федеральной службе исполнения наказаний, глушить сигнал и физически уничтожать беспилотные летательные аппараты.

Сейчас минюст разрабатывает порядок действий граждан начальников, заметивших подозрительную "птицу". Решение о пресечении полета могут принять начальники СИЗО и колоний, их замы, а в отсутствие руководства, например, ночью, дежурные службы.

Несколько лет назад в тюремном ведомстве уже провели испытания специальной аппаратуры, позволяющей защитить тюремное небо от незваных начальством гостей.

"При подлете беспилотного летательного аппарата к территории исправительного учреждения происходит срабатывание системы обнаружения, она определяет уникальный идентификационный номер беспилотника и после этого приступает к захвату управления над ним", - рассказывали "РГ" разработчики системы.

Впрочем, пока такая аппаратура, судя по всему, есть далеко не везде. Нередко контрабандистов приходится ловить старыми добрыми секретными методами.

Например, недавно в исправительной колонии №5 Тамбовской области именно оперативными методами удалось предотвратить доставку контрабанды: сотрудники колонии получили информацию, что трое мужчин запустили квадрокоптер с нелегальными передачами для заключенных. Нарушители были задержаны, контрабанда перехвачена.