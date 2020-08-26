Минприроды: Коронавирус может разгрузить Северный морской путь

Загрузка Северного морского пути может снизиться из-за пандемии коронавируса. Такую возможность допустил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на встрече с журналистами в среду, передает ТАСС.

"Минприроды не оказывает влияния на снижение или увеличение цели по загрузке СМП, - объяснил глава ведомства. - Мы подтверждаем ресурсную базу. Конечно, Арктика большая и перспективная. Те или иные экономические обстоятельства в нашей стране и в геополитическом поле говорят нам - могут компании это выполнить или нет. То, что пандемия внесла определенные корректировки - это очевидно. У нас не роботы добывают полезные ископаемые, везде есть определенные проблемы с вахтами, с перевозками и так далее. Где-то корректировки по этому году будут точно. Но называть сейчас цифры было бы неправильно".

По словам Дмитрия Кобылкина, он находится в постоянном контакте с представителями компаний и уточняет их потребности в загрузке Севморпути.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что целевой показатель по росту грузооборота по СМП может быть снижен.Сейчас план на 2024 год установлен на уровне 80 млн тонн.