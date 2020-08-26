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26.08.2020 10:03
Рубрика: Экономика

Минприроды: Коронавирус может разгрузить Северный морской путь

Текст: Алексей Дуэль

Загрузка Северного морского пути может снизиться из-за пандемии коронавируса. Такую возможность допустил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на встрече с журналистами в среду, передает ТАСС.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Минприроды не оказывает влияния на снижение или увеличение цели по загрузке СМП, - объяснил глава ведомства. - Мы подтверждаем ресурсную базу. Конечно, Арктика большая и перспективная. Те или иные экономические обстоятельства в нашей стране и в геополитическом поле говорят нам - могут компании это выполнить или нет. То, что пандемия внесла определенные корректировки - это очевидно. У нас не роботы добывают полезные ископаемые, везде есть определенные проблемы с вахтами, с перевозками и так далее. Где-то корректировки по этому году будут точно. Но называть сейчас цифры было бы неправильно".

По словам Дмитрия Кобылкина, он находится в постоянном контакте с представителями компаний и уточняет их потребности в загрузке Севморпути.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что целевой показатель по росту грузооборота по СМП может быть снижен.Сейчас план на 2024 год установлен на уровне 80 млн тонн.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Пандемия коронавируса COVID-19

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