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26.08.2020 11:40
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил правила субсидирования ж/д транзита контейнерных грузов

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования транзита контейнерных грузов по железной дороге. Такие перевозки станут дешевле благодаря льготным тарифам. Размер компенсации составит от 25 до 77 тысяч рублей за грузовой контейнер в зависимости от его типа и направления транзита.

Фото: РИА Новости
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Мера поддержки распространяется на транзитные маршруты, соединяющие припортовые станции Тихоокеанского бассейна с Балтийским и Черным морями, а также с пунктами пропуска на границе с Финляндией, Республикой Беларусь, Польшей и Азербайджаном.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Железные дороги Правительство

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