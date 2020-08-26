Мишустин утвердил правила субсидирования ж/д транзита контейнерных грузов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования транзита контейнерных грузов по железной дороге. Такие перевозки станут дешевле благодаря льготным тарифам. Размер компенсации составит от 25 до 77 тысяч рублей за грузовой контейнер в зависимости от его типа и направления транзита.

Мера поддержки распространяется на транзитные маршруты, соединяющие припортовые станции Тихоокеанского бассейна с Балтийским и Черным морями, а также с пунктами пропуска на границе с Финляндией, Республикой Беларусь, Польшей и Азербайджаном.