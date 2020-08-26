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26.08.2020 12:03

МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта

Московский кредитный банк (МКБ) внедрил технологию Smart IDReader от компании Smart Engines для распознавания паспортных данных клиентов, банковских карт и баркодов.

Технология Smart IDReader используется в мобильном приложении банка МКБ Онлайн для распознавания банковских карт и баркодов при совершении платежей. Теперь клиентам банка для совершения операций по счету достаточно поднести банковскую карту к камере своего телефона, чтобы считать номер карты и срок ее действия. Необходимые данные распознаются и автоматически вносятся в соответствующие поля платежной формы. При этом распознавание карты происходит почти мгновенно даже при недостаточном или избыточном освещении, на ходу, при поездке в такси и т. п.

В приложении, применяемом сотрудниками МКБ для выездного обслуживания клиентов, при заключении договоров с помощью такой технологии автоматически распознаются и извлекаются данные российских паспортов. Для заполнения карточки нового клиента сотруднику банка достаточно отсканировать паспорт клиента, расположив его на несколько секунд перед камерой смартфона. Smart IDReader позволяет безопасно распознавать документы, так как все вычисления выполняются на самом устройстве без передачи изображений на обработку в сторонние сервисы.

"В целях повышения качества клиентского обслуживания МКБ активно использует новейшие технологические решения. Помимо внедрения технологии Smart IDReader в МКБ онлайн и ее использования при выездном обслуживании, данная технология была ранее интегрирована в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов дочернего Банка СКС на автозаправочных комплексах и в банковское приложение "Мир Привилегий". Smart IDReader показала свою эффективность, поэтому мы продолжаем применять эту технологию и для решения других задач", - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

"Наша собственная технология GreenOCR, которая лежит в основе всех продуктов, разрабатываемых Smart Engines, позволяет в полной мере реализовывать принципы "ответственного искусственного интеллекта", ставя в приоритеты заботу о своих клиентах, конечных пользователях и стабильное развитие всей экосистемы в целом. Применяемый подход гарантирует нашим клиентам безопасность и конфиденциальность пользовательских данных, а уникальные технологические решения минимизируют энергопотребление устройства пользователей, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду", - подчеркнул генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

С информацией о банке можно ознакомиться на сайте: http://mkb.ru/

Smart Engines - российская научно-исследовательская компания, лидер в поставках комплексных решений по распознаванию удостоверяющих документов, основанных на многолетних фундаментальных разработках российских ученых в области искусственного интеллекта и машинного зрения. Программно-аппаратными комплексами по распознаванию документов различных типов пользуются лидеры IT, коммуникационного, финансового рынка в России и за рубежом. Решения компании являются ключевыми для развития инфраструктуры цифровой экономики и обеспечивают высокую точность распознавания различных типов документов и безопасность в части сохранения персональных данных.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский кредитный банк"

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