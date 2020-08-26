"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

Газовое оборудование не является причиной возникновения пожара в жилом доме на улице Кубинка, 4. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе АО " Мосгаз".

В комментарии говорится, что в 9:39 на пульт службы "101" поступила заявка с характером "Хлопок" по адресу: ул. Кубинка, дом 4. На место оперативно прибыла бригада аварийно-спасательного формирования АО "Мосгаз".

Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара.

Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось специалистами АО "Мосгаз" 23 июля 2020 года. Замечаний в ходе проверки не выявлено.