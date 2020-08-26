Мосгорсуд подтвердил склонность экс-полковника Захарченко к побегу

Мосгорсуд оставил без изменений решение, согласно которому бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко был признан склонным к побегу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная инстанция оставила в силе решение Лефортовского суда, который ранее отказал Захарченко в признании незаконным решения администрации СИЗО "Лефортово" о постановке его на профилактический учет.

Защита и сам бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД оспаривал решение администрации СИЗО-2 ФСИН России, которая в 2019 году поставила его на профучет как склонного к побегу и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. Согласно рапорту сотрудника "Лефортово", при выдаче вещей в камеру осужденный Захарченко находился в эмоциональном состоянии и вел разговор сам с собой: "Коля с Мишей еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети. Надеюсь, мне удастся выйти пораньше, чем они думают. Я им не забуду". Как установили в СИЗО - Коля и Миша - это имена оперативных сотрудников, которые работали в СИЗО с экс-полковником. На что сам Захарченко заявил в суде по видеоконференцсвязи, что он не сумасшедший, чтобы ходить по камере и рассуждать вслух. По его словам, никогда он не говорил о побеге или нападении на сотрудников.

Отметка о склонности к побегу создает бывшему полковнику много проблем в колонии. Он не может устроиться на работу, потому что ему нужно каждый час отмечаться в администрации колонии. При этом его проверяют чаще, чем других осужденных и будят, в том числе, по ночам.