На форуме "Армия-2020" рассказали об уникальном комплексе для мониторинга космоса

Система оптико-электронных комплексов, созданная в концерне Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", отслеживает в околоземном пространстве 13500 космических объектов.

Роботизированный оптико-электронный комплекс мониторинга космических объектов на околоземных орбитах и один из его создателей. Фото: Сергей Птичкин/РГ

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" большое внимание уделяется диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Для дальнейшего развития ОПК этот вопрос - важнейший. Поэтому в рамках форума проходит целая серия панельных сессий и круглых столов, на которых самым серьезным образом и весьма компетентно обсуждаются вопросы диверсификации.

В немалой степени процесс перехода оборонки на выпуск товаров народного потребления осложняется теми санкциями, которые ввели против России Соединенные Штаты. Они не допускают никакого сотрудничества с российскими промышленными компаниями, выпускающими продукцию оборонного назначения. А это означает закрытие мирового рынка для самой конкурентоспособной гражданской продукции, если за ней тянется "военный хвост".

Поэтому многие предприятия ОПК с неохотой говорят о своем гражданском секторе. Чтобы просто не навредить выпускающим ее подрядчикам и субподрядчикам.

Однако есть у нас достаточно мощные оборонно-промышленные структуры, которые идут с открытым забралом и с гордостью публично заявляют о своих гражданских проектах. Например, концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Создатели лучших в мире зенитно-ракетных систем С-300 и С-400 не боятся говорить о своих, надо отметить, интереснейших диверсификационных продуктах, которые, невзирая на санкции, охотно покупают за рубежом.

Один из таких продуктов - мониторинг космического пространства. Используя компетенции в создании систем предупреждения о раннем ракетном нападении, специалистам концерна удалось разработать линейку роботизированных оптико-электронных комплексов наблюдения космических объектов на околоземных орбитах. Это позволяет избежать столкновения работающих спутников друг с другом и с космическим мусором. А в космосе сегодня - настоящая толчея.

По словам представителей концерна, в настоящее время отечественные оптико-электронные комплексы наблюдают объекты размером всего лишь 25-30 см в диаметре на расстоянии от Земли до 36000 км. Владельцы спутников или их операторы, в том числе - зарубежные, проявляют большой интерес к данным, получаемым российской системой слежения. И готовы за эти данные хорошо платить, так как космические аппараты стоят огромных денег и предотвратить их повреждение очень важно.

Известно - на геостационарной орбите сейчас висит около 540 телекоммуникационных спутников, стоимость каждого - 150 млн долларов минимум. Но мало кто знает, что на той же высоте - около 36000 км - выявлено более 2000 фрагментов мусора. И траектория полета каждой его частицы отслеживается российским оптико-электронным комплексом.

Всего же уникальный комплекс, созданный в концерне "Алмаз-Антей", отслеживает в околоземном пространстве 13500 космических объектов. Планируется увеличить это число до нескольких десятков тысяч. Фактически все, что летает над Землей, будет под прицелом наших объективов.

Гражданский рынок услуг по мониторингу космического пространства будет только расти. Сегодня из почти 3000 спутников, летающих над Землей, лишь около двадцати процентов принадлежат военным, остальные - гражданского назначения. И еще, каждый год на орбитах проводится несколько десятков маневров уклонения от возможных столкновений, в том числе, по данным, полученным из России.