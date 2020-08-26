На Украине узаконили феминитивы в названиях профессий

"Инженерка", "социологиня", "станочница широкого профиля" - отныне гражданки Украины могут требовать, чтобы в их трудовых книжках специальности указывались в виде феминитивов, то есть наименований женского рода, образованных от мужских форм. Об этом говорится на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства республики, сообщает портал Strana.ua.

Речь идет об изменениях в официальном классификаторе профессий. Формально названия остались по-прежнему мужскими, кроме сугубо "женских" профессий типа "няньки" или "горничной". Однако теперь каждая работница вправе настаивать в индивидуальном порядке, чтобы в документах их специальность указывалась в женском роде.

Такая практика уже давно широко используется в Германии - например, в деловой переписке. В немецком языке даже появился новый знак препинания - "гендерная звездочка", отделяющая дополнительные женские суффиксы. На эту тему появилось даже шутливое выражение "Дорогие женщины и женщинки" ("Liebe Frauen und Frauerinnen").