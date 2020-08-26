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25.08.2020 22:56
Рубрика: Общество

Забавные свинки из древности

Находки археологов пробуждают у молодежи интерес к истории страны
Текст: Хуан Чжилин
Российская газета - Спецвыпуск № 189(8243)
Раньше при упоминании о свиньях Лю Бин кривилась и зажимала нос. "Когда бы я ни подошла к хлеву, там всегда пахнет", - говорила ученица средней школы с окраин города Чэнду провинции Сычуань, дома у которой живут свиньи.
Керамической свинье, недавно найденной на раскопках в городском уезде Гуанхань провинции Сычуань, 3000 лет. Фото: Синь Чжунхуа / для CHINA DAILY Керамической свинье, недавно найденной на раскопках в городском уезде Гуанхань провинции Сычуань, 3000 лет. Фото: Синь Чжунхуа / для CHINA DAILY
Керамической свинье, недавно найденной на раскопках в городском уезде Гуанхань провинции Сычуань, 3000 лет. Фото: Синь Чжунхуа / для CHINA DAILY

Однако, увидев керамическую свинью, недавно найденную в месте археологических раскопок неподалеку, она изменила свое мнение. Этой фигурке 3000 лет, и она удивительно похожа на зеленых свинок из мультфильма "Angry Birds в кино". Теперь Лю Бин считает, что свиньи очень милые.

"Я видела "Angry Birds в кино" и удивилась, что предок этих забавных свинок родом из Сычуани", - смеется Лю.

Специалисты Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии городского округа Дэян и Управления по делам памятников культуры городского уезда Гуанхань ведут раскопки в деревне Ляньхэ с октября прошлого года. Эта деревня находится недалеко от поселения Саньсиндуй - важнейшего археологического открытия провинции Сычуань, которое было обнаружено в прошлом веке.

Фото: Ван Кайхао / CHINA DAILY
История китайской цивилизации неразрывно связана с чаем

В ходе раскопок в Ляньхэ были найдены предметы, возрастной диапазон которых составляет около 5000 лет - от неолита до династии Цин (1644-1911).

Среди находок - ямы с золой, захоронения, фарфор и керамика. Самая примечательная из них - керамическая свинья, очень похожая на зеленых свинок из веселого мультфильма.

Фигурки свиней часто находят в ходе раскопок руин династий Шан и Чжоу (16 век - 256 год до н.э.). Уже тогда их держали в качестве домашних животных.

"Реалистичные фигурки свиней были найдены в поселении Саньсиндуй, - рассказывает научный сотрудник Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Синь Чжунхуа, ответственный за раскопки в Ляньхэ. - Но керамическая свинья из Ляньхэ художественно выполнена и очаровательна". Он предполагает, что керамическая свинья была частью некоего украшения.

Открытие поселения Саньсиндуй принесло убедительные свидетельства того, что китайская цивилизация зарождалась в нескольких местах

Хотя некоторые пользователи интернета и шутили, что зеленые свиньи возникли в Китае, а "Angry Birds в кино" просто позаимствовали этот образ, большинство, по-видимому, проявило к культурным реликвиям Музея Саньсиндуй неподдельный интерес.

Поселение Саньсиндуй в 1929 году случайно обнаружил крестьянин, работая на своем поле. С того времени там было найдено более 10 тысяч артефактов.

В Ляньхэ были найдены предметы, возрастной диапазон которых составляет около 5000 лет

Открытие поселения Саньсиндуй, которое, как предполагают, было столицей при нескольких правителях царства Шу (так в древности называли Сычуань), принесло убедительные свидетельства того, что китайская цивилизация зарождалась в нескольких местах.

По словам исследователей, у древней китайской цивилизации несколько колыбелей - бассейны рек Хуанхэ и Янцзы. До обнаружения поселения Саньсиндуй считалось, что она зародилась исключительно в бассейне Хуанхэ. Сычуань же находится в верховьях Янцзы.

Фото: Ван Кайхао / CHINA DAILY
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Артефакты из Саньсиндуй, среди которых необычные золотые, нефритовые и бронзовые маски с выпученными глазами, находятся в Музее Саньсиндуй, открытом в 1997 году.

Лю Бин уже бывала в Музее Саньсиндуй, но керамическая свинья вновь разожгла в ней интерес.

"Из-за коронавируса я не могу поехать далеко, - говорит она. - А музей рядом. Этим летом идеальным вариантом для меня будет увидеть бронзовые маски с выпученными глазами и реалистичных "братьев" керамической свиньи - в прошлый раз я не обратила на них внимания".

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