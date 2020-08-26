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26.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Названа ситуация, при которой рубль возобновит свое укрепление

Текст: Георгий Панин
Российский рубль сейчас разыгрывает собственную историю, не обращая внимания на происходящее на внешних рынках. Ослабление на один процент против доллара к вечеру вторника и на 1,3 процента к евро произошло на фоне умеренного оптимизма на глобальных финансовых рынках и взлетевшей почти на 2 процента нефти.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, при каких условиях рубль будет снова укрепляться:

Фото: iStock
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- Остановить процесс ослабления рубля может лишь снижение градуса опасений, что вслед за рядом событий геополитического характера, которые свалились на нашу страну в последнее время, лидеры западных стран не сделают никаких серьезных оргвыводов. Это успокоит иностранных инвесторов, которые могут со временем сократить продажи рублевых активов. Тем самым исчезнет давление и в нацвалюте.

Политика правит бал, - отмечает эксперт. - В этом отношении предстоящая в среду публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые предопределят настроения инвесторов в мире, станет для рубля не более, чем новостным шумом. Как и отчет от Минэнерго США по коммерческим запасам. Хотя он и позволит понять, продолжится ли обновление постковидного максимума в ценах на нефть.

Все внимание будет обращено на комментарии с неформального саммита ЕС 27-28 августа по иностранным делам. В среду также состоится аукцион ОФЗ, но вряд ли он будет успешным, поскольку иностранные инвесторы сейчас займут выжидательные позиции. Но едва ли потенциальные угрозы расширения санкций в ближайшее время будут реализованы. И это в итоге может на определенном этапе привести к разрядке в рубле.

В то же время последние политические события могут быть восприняты и как предпосылки для последующего ужесточения ограничительных мер. Особенно если в Белом Доме по итогам выборов в ноябре окажется кандидат от демократов Джо Байден.

Фото: iStock
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Так что рублю нужна уверенность, что дело не обернется новым этапом антироссийской риторики и конкретными недружественными шагами. Если в восприятии инвесторов появится такая уверенность и для этого будут все предпосылки, рубль перейдет в коррекционное укрепление. Впрочем, пока, с точки зрения технического анализа, больше шансов на продолжение неблагоприятной тенденции.

В среду уровни евро ниже поддержки в 88 рублей, а доллара ниже 74,50 рубля будут использованы в качестве зоны для дополнительных покупок иностранной валюты.

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