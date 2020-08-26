Названы симптомы появления возможных предраковых полипов в кишечнике

Образование полипов в кишечнике, которые представляют собой аномально разросшиеся ткани слизистой оболочки, опасно возможным развитием злокачественного процесса в организме, предупреждают медики.

То есть, изначально образования не являются "раковыми", но вот со временем есть риск их "перерождения". Поэтому выявленные, например, в ходе колоноскопии (метод исследования кишки) полипы рекомендуется удалить.

Определить, есть ли у пациента полипы, и нужно ли их удалять, может только доктор.

Образование полипов провоцируют курение, алкоголь, лишний вес, отказ от спорта, употребление обработанных продуктов, наследственность, передает KP.Ru.

Среди основных симптомов развития полипов кишечнике: боль в животе, проблемы со стулом (его изменение), слизь, которая образуется при опорожнении кишечника, появление крови в стуле. Иногда это может сопровождаться усталостью и симптомами анемии.