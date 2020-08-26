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26 августа 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 25 августа 2020 года № 144 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 25 августа 2020 г.
Опубликован 26 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте "в" пункта 3.1 слова "местного и регионального значения" исключить.

1.2. В пункте 3.6:

а) в подпункте "в" слова ", общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях осуществления ухода и присмотра за детьми," заменить словами "; учреждений культуры и спорта в целях осуществления ухода и присмотра за детьми; учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества (ОКВЭД 90.04.3)"; слова "до 10 человек" заменить словами "до 15 человек".

б) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) работа кинотеатров".

1.3. Подпункт "в" пункта 3.7 исключить.

1.4. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

"3.10. Начиная с 1 сентября 2020 г. организовать образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в очной форме с возобновлением работы пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 16, а также иных санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора.".

1.5. В подпункте "а" пункта 5.13 слова "трибун дельфинария" заменить словами "зала кинотеатра, трибун".

1.6. Дополнить пунктом 5.15 следующего содержания:

"5.15. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования (далее - образовательные организации) дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) закрепить при возможности за каждым классом (группой) отдельный учебный класс (учебное помещение), организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждым классом (группой) помещении;

б) принять меры по минимизации общения учащихся из разных классов (групп) во время перемен (перерывов);

в) не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в классы, аудитории (помещения);

г) осуществлять контроль соблюдения обучающимися, педагогическим составом, обслуживающим персоналом социальной дистанции, масочного режима;

д) обеспечить присутствие студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках;

е) допускается не использовать маски:

- преподавательскому составу во время проведения занятий, уроков, лекций;

- детям дошкольного и школьного возраста;

- учащимся профессиональных образовательных организаций во время проведения занятий, уроков;

- студентам при проведении спортивных учебных занятий, а также занятий творческой направленности;

ж) проветривание рекреаций и коридоров помещений образовательных организаций должно проводиться во время уроков (лекций, занятий), а учебных кабинетов (аудиторий) - во время перемен.".

1.7. Подпункт "а" пункта 13.3 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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