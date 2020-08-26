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26.08.2020 22:59
Рубрика: В мире

ОМОН пресек акцию оппозиции в центре Минска

Текст: Марина Алешина

Вечером в среду, 26 августа, белорусские силовики пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в центре Минска. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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Несанкционированная демонстрация была немноголюдной - на нее собрались не больше двух сотен человек. Вначале сотрудники милиции никого не задерживали, просто призывая толпу разойтись. Потом на место подъехали несколько омоновских автозаков. Только тогда участники акции стали покидать площадь, некоторые вошли в костел неподалеку. Как бы то ни было, силовики заблокировали небольшую группу протестующих. По свидетельству очевидцев, физическая сила к ним не применялась. Однако, судя по всему, задержанных отправят в милицейские отделения для оформления протоколов о нарушении общественного порядка.

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