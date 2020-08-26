Опекунам упростили оформление пособий и льгот

С 1 января 2021 года опекуны будут оформлять меры господдержки дистанционно без справок о праве опеки, а госорганы смогут получить всю необходимую информацию самостоятельно в Единой государственной информационной системе социального обеспечения граждан (ЕГИССО). А подсистема установления выплат позволит автоматизировать часть работы сотрудников, которые их назначают. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она пояснила, что в ЕГИССО будут внесены сведения о законных представителях граждан. "Это не только упростит получение господдержки, но оградит от незаконных сделок тех, от лица которых действует опекун или попечитель", - следует из ее слов.

Также со следующего года заявление на меры господдержки опекуны смогут направлять через свой личный кабинет на портале Госуслуг по аналогии с тем, как это делают родители при оформлении пособий и льгот на детей. Там же их будут информировать о правах опекаемого.

Замминистра напомнила, что сейчас опекунам или попечителям ребенка за оформлением мер господдержки приходится лично обращаться с заявлением и документом, подтверждающим право опеки. А дистанционно подать заявление на получение средств реабилитации или льготную парковку пока может только сам гражданин с инвалидностью.