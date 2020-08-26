Основой газомоторной инфраструктуры станет отечественное оборудование

При строительстве новой газомоторной инфраструктуры будет использоваться преимущественно отечественное оборудование, сказал вице-премьер Юрий Борисов после церемонии запуска малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк". Об этом сообщает ТАСС.

Мощность запущенного в Челябинской области СПГ-завода составляет 40 тыс. тонн в год. Оборудование, установленное на нем для сжижения природного газа, на 95% отечественного производства.

По словам Борисова, в России запущена программа стимулирования развития газомоторного транспорта и генерирующих мощностей для него. Она предусматривает ежегодно примерно 8,3 млрд рублей различных субсидий. Предполагается, что общий объем метана, который будет тратиться ежегодно в качестве топлива, составит около 2,7 млрд кубометров.

"Реализация программы даст еще и кумулятивный эффект. КриоАЗС (заправочные станции для газомоторного автотранспорта), которые составят основу всей инфраструктуры - загрузят отечественного производителя", - сказал вице-премьер.