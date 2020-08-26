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26.08.2020 11:59
Рубрика: Экономика

"Отец современного маркетинга" Филип Котлер выступит на Synergy Marketing Forum

29 августа в рамках Synergy Marketing Forum выступит знаменитый эксперт по маркетингу, профессор Северо-Западного университета и автор всемирно известной теории 4Р Филип Котлер.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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В своем выступлении спикер поделится экспертным мнением относительно сложившейся экономической ситуации в мире, а также расскажет о том, как изменились маркетинговые подходы, потребительское поведение и рынок в связи с текущим кризисом.

"Я предсказываю, что этот период лишений и тревог приведет к появлению новых потребительских взглядов и поведения, которые изменят природу сегодняшнего капитализма. Граждане наконец пересмотрят то, что они потребляют, сколько они потребляют и как на все это влияют классовые проблемы и неравенство. Людям необходимо пересмотреть наши капиталистические предположения и выйти из этого ужасного периода с новой, более справедливой формой капитализма", - делится своим мнением Филип Котлер.

Являясь основателем классических маркетинговых концепций, Котлер с легкостью адаптирует свои знания под актуальные экономические события. Такой подход позволяет его последователям и клиентам отказываться от малоэффективных практик и разрабатывать новые стратегии, отвечающие запросам современного рынка. Согласно воззрениям маркетолога, кризис 2008 года сформировал новый подход к маркетингу, в котором главной составляющей и центром внимания стали не цифровые показатели, а человеческий ресурс. На форуме эксперт представит детальный разбор своих маркетинговых и экономических теорий, которые способны помочь российскому предпринимательству найти новые пути для решения текущих бизнес-задач.

Также на Synergy Marketing Forum выступят самый известный маркетер России, спикер, автор, издатель Игорь Манн; генеральный директор коммуникационного агентства Synergy Digital, сертифицированный специалист в области интернет-маркетинга и рекламы, бизнес-консультант и тренер Сергей Чекмарёв; основатель авторской школы Art&Bussiness Вероника Кромбергер; основатель агентства Qmarketing и совладелец Qlean Роман Кумар Виас; директор по маркетингу Университета "Синергия" Дмитрий Юрков; коммерческий директор, сооснователь проекта Riverscreen, член независимого фонда "Центр Политических Технологий" Андрей Кормыш и другие.

Экономика Бизнес

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