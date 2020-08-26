Парашютист в Швейцарии установил двойной рекорд

Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан первым в мире спрыгнул с парашютом c самолета на солнечных батареях, пишет Swissinfo.ch. На борту "солнечной машины" находились два пилота - летчик-испытатель Мигель Итурменди и Рафаэль Домжан.

"Самолет взлетел с аэродрома швейцарском Пайерне, набрал высоту около 1 538 метров и развил скорость почти в 100 километров в час. Рафаэль Домжан выпрыгнул, смог вовремя открыть парашют и вернуться на аэродром в Пайерне", - цитирует издание РИА Новости.

Таким образом было установлено два рекорда - первый прыжок с электрического самолета, а также первое "солнечное" свободное падение. Длина SolarStratos - 8,5, а размах крыльев - 24,8 метра. Вес машины - 450 килограммов. Площадь солнечных батарей - 22 квадратных метра. Проект был запущен в 2014-м, а спустя три года лайнер впервые поднялся в воздух. Цель инженеров проекта - вывести самолет в стратосферу на высоту в 25 километров. В мае 2020 года он уже поднялся почти на восемь километров.