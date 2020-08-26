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26.08.2020 15:08
Рубрика: Общество

Парашютная система для нового корабля "Орел" проходит летные испытания

Текст: Наталия Ячменникова

Идут летные испытания парашюта с весовым макетом для корабля "Орел". "Опытно-конструкторская работа "Федерация" - трехкупольная парашютная система для космического корабля "Орел" - ведется в соответствии с графиком. Сейчас проходит этап автономных летных испытаний опытных образцов парашютной системы с одним куполом и соответствующим весовым макетом", - рассказал в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2020" генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Игорь Насенков.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Напомним, пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.

В соответствии с техническим заданием штатный экипаж корабля "Орел" составляет четыре человека, автономный полет корабля занимает до трех суток к околоземной орбитальной станции или до десяти суток к Луне. Возможно выполнение и автономных полетов в околоземном космическом пространстве с численностью экипажа два человека на 30 суток. Хамиц уточнил, что свободный объем, приходящийся на одного члена экипажа, составляет 2,3 кубометра, что в два раза превышает аналогичную характеристику корабля "Союз". Жилой отсек имеет зоны, предназначенные для реализации бытовых нужд экипажа: питания, отдыха, санитарно-гигиенических процедур.

Общество Космос Компании Госкорпорации Ростех

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