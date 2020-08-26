Пассажиропоток на авиатранспорте приблизился к 50% от уровня прошлого года

Российские авиакомпании за январь-июль этого года перевезли 34,6 млн пассажиров, свидетельствуют данные Росавиации. Это составляет 48,1% от показателей за аналогичный период 2019 года.

На внутренних линиях пассажиропоток составил 25,8 млн человек, 62,6% от уровня прошлого года. На международных линиях российские авиакомпании перевезли 8,9 млн пассажиров, из них 7,7 млн человек - между Россией и зарубежными странами за переделами СНГ. В частности, в июле между Россией и странами "дальнего" зарубежья было перевезено 48,4 тысячи человек.

Из пятерки крупнейших авиакомпаний лучшие результаты по восстановлению пассажиропотока за январь - июль продемонстрировала авиакомпания "Сибирь". За семь месяцев года она перевезла 6,1 млн пассажиров, что составляет 82% от уровня прошлого года. "Аэрофлот" перевез 8,8 млн пассажиров, что составляет 41,2% от уровня прошлого года.