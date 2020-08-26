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26.08.2020 07:41
Рубрика: В мире

Площадь пожаров в Калифорнии в шесть раз превысила территорию Нью-Йорка

Текст: Максим Макарычев
Площадь пожаров в Калифорнии в шесть раз превысила территорию Нью-Йорка, "по сути, мы живем в эпоху мегапожаров", - сказал журналистам начальник пожарного подразделения Джейк Хесс. По его словам, крупные катастрофические пожары "превосходят сами себя с каждым годом".

В то время как Калифорния продолжает сдерживать сотни лесных пожаров по всему штату, соседние Орегон, Монтана, Айдахо и Колорадо также борются с природными возгораниями. Прогнозируется, что со среды дым с запада начнет распространяться вглубь Соединенных Штатов. Во вторник более 14 тысяч пожарных из соседних штатов устанавливали так называемые линии сдерживания вокруг некоторых из самых крупных лесных пожаров Калифорнии, сообщает Reuters.

Фото: AP
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Огонь уничтожил около 566 тысяч гектаров леса по всей Калифорнии. Около 170 тысяч человек получили приказ об эвакуации. Погибли семь человек, сгорели более 1200 домов и других построек. Во вторник из-за более низких температур и менее сильных ветров, калифорнийским пожарным при помощи коллег из соседних штатов удалось добиться прогресса в локализации пожаров.

"Для Калифорнии настали действительно тяжелые времена", - сказал Марк Гали, высокопоставленный чиновник департамента здравоохранения штата, добавив, что реальность оказалась намного "ужаснее" для многих калифорнийцев, чем о ней говорилось. Он посоветовал жителям штата прислушаться к приказу об эвакуации, признав, что им "безопаснее уехать, чем остаться". Тем же, кто находится вне зоны непосредственного возгорания, но проживает в районах, которые остаются покрытыми дымом, рекомендовано оставаться в помещениях. "Официальные лица все еще оценивают ущерб. Скоро некоторые люди поймут, что у них нет дома", - сказал Марк Эссик, шериф округа Сонома, где продолжается самый разрушительный из пожаров, охвативших территорию штата.

По словам представителей властей,мародеров предупредили, что они будут немедленно арестованы и преданы суду. Полиция уже задержала нескольких грабителей, которые были взяты под стражу, в том числе мужчина, в чьей машине были обнаружены чужие ценности и наличные в сумме пяти тысяч долларов.

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