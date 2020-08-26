Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину

Посольство РФ в США в курсе ситуации с задержанием российского гражданина Егора Крючкова, который обвинен американским минюстом в попытке совершить "киберпреступление". Ему будет оказана консульско-правовая помощь.

Об этом агентству ТАСС рассказали в дипмиссии, которая в ближайшее время выйдет на связь с 27-летним Крючковым. Как известно, его арестовали в Лос-Анджелесе. Молодому человеку инкриминируют сговор с группой сообщников, которые якобы пытались с помощью подкупа установить вредоносное программное обеспечение на компьютеры некой фирмы в Неваде.

За Крючковым вело слежку ФБР. Судебный процесс в штате Калифорнии уже начался. По утверждениям американской стороны, гражданин РФ находился в США как турист.