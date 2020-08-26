Права туристов защитят типовыми договорами

Туроператор обязан оказать услуги, входящие в турпакет, обеспечить оформление медицинской страховки, если она необходима в другой стране. Турист, в свою очередь, должен оплатить тур, но может потребовать компенсации реального ущерба, если услуга не была оказана. Эти и другие положения включены в типовую форму договора о реализации турпродукта, которую разработал Ростуризм.

Типовой договор о реализации туристского продукта уже есть, но сейчас проект проходит утверждение в рамках "регуляторной гильотины". Унифицированные требования помогут защитить права туристов, указывают в Ростуризме.

Основные права и обязанности туриста, туроператора или турагента и так закреплены в законодательстве, парирует вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Типовая форма избыточна. Мы предлагали ее отменить, так как все существенные условия договора уже определены в законе об основах туристской деятельности, а все разнообразие форм договоров - в Гражданском кодексе", - говорит он.

К тому же типовая форма носит рекомендательный характер. А туристу главное обращать внимание на существенные условия, то есть комплекс предоставляемых услуг и стоимость тура, которые должны быть прописаны в любом договоре, говорит эксперт.

Проблема правильного оформления отношений между туристом и туроператором была всегда, добавляет президент Союза турагентств Сергей Голов. Основной риск связан с неоказанием услуги. Типовой договор поможет это доказать, как, впрочем и любой другой договор.

Особое значение типовой договор может приобрести в случае введения электронной путевки - сервиса для автоматического отслеживания движения средств, уплаченных туристом. Унифицированная форма может быть использована в качестве основы цифрового оформления взаимоотношений между туристом и туроператором, говорит Голов.