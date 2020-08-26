Президент Латвии опасается вспышки новой волны COVID-19

Новости

В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов" 19:10
Тедеско прокомментировал невызов Соболева в сборную 19:02
В аэропорту Кольцово устроили авиапленэр 19:00
Астраханские судостроители спустили на воду новейший танкер-химовоз 18:49
Енотовидные собаки оказались восприимчивы к коронавирусу 18:42
Лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой полностью потушен 18:33
Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19 18:30
Количество пропавших в России детей снизилось в полтора раза 18:25
Путин обещал предоставить Беларуси вакцину от коронавируса в числе первых 18:25
В Керчи произошел взрыв в многоэтажном доме 18:22
В Симферополе открыли мемориал в память об убитых в Ейске крымских сиротах 18:19
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года 18:18
Путин призвал аккуратно открывать отрасли, закрытые из-за COVID-19 18:16
В Зимбабве запретили отчислять из школы беременных учениц 18:14
В Болгарии чрезвычайную эпидобстановку продлят до конца сентября 18:06
В Петербурге суд оставил под стражей жену убитого репера Картрайта 18:00
Голикова предложила продлить на сентябрь выплаты медикам за борьбу с COVID-19 17:55
В Мюнхене запретили продажу спиртного из-за коронавируса 17:52
Финал Лиги чемпионов стал самой рейтинговой трансляцией на "Матч ТВ" 17:52
Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира по боксу Хорна 17:47
Редкая монета древнейшего царства Элам найдена в Иране 17:47
Голикова рассказала о сроках регистрации второй вакцины от CОVID-19 17:37
Пассажиропоток на авиатранспорте приблизился к 50% от уровня прошлого года 17:25
Южная Корея закупит еще 40 истребителей F-35 17:23
В 500 миллионах световых лет от Земли заметили "реактивный двигатель" 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 17:59
Рубрика: В мире

Президент Латвии опасается вспышки новой волны COVID-19

Текст: Юрий Сизов
Буквально накануне муниципальных выборов в латвийской столице, намеченных на ближайшую субботу, печальную новость вынужден был донести до жителей почти двухмиллионной республики глава Рижского замка - президент Эгилс Левитс. Очередная волна пандемии коронавируса, предупредил он после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, надвигается и на побережье Рижского залива. Признав, что заболеваемость COVID-19 растет во всем мире, он склонен полагать, что "вряд ли удастся долго поддерживать в стране низкий уровень заболеваемости".

Правда, по последним данным, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в этой прибалтийской республике выросло до 1 360, 1 135 человек выздоровели, а 33 - скончались. Обращаясь в этой ситуации, прежде всего, к медицинскому персоналу, Левитс назвал главной задачей обеспечение в Латвии "наилучшей ситуации из возможных, чтобы она и в дальнейшем оставалась островком безопасности на европейской и мировой карте распространения COVID-19".

Впрочем, местные обозреватели напоминают, что еще в конце апреля Министерство здравоохранения республики спрогнозировало, что вторая волна COVID-19 в стране начнется осенью вместе с сезоном гриппа.

Кстати, по данным местных источников, и в соседней Литве, где в последнее время новые случаи коронавируса фиксируются десятками, могут перешагнуть опасную черту. По прогнозам экспертов, вскоре придется изолироваться не только литовцам, приезжающим из-за границы, но и тем, кто хочет поехать в Латвию или Эстонию.

Страны Балтии в этом году - одно из самых популярных направлений летнего отдыха жителей Литвы, констатируют обозреватели. Однако, по последним данным, запланировавшие поездку на сентябрь в этот регион не смогут туда поехать, либо должны будут провести 14 дней в изоляции, ведь латыши и эстонцы руководствуются теми же показателями.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года

Представитель Минздрава Литвы Нерия Купрявичене пояснила на днях агентству Delfi, что за последние 14 дней в республике зафиксировали 410 новых случаев заражения коронавирусом. По данным ученого Вильнюсского университета Юргиты Маркявичюте, в список опасных стран Литва может попасть, если показатель составит 448 случаев за последние две недели. При нынешнем росте числа заболеваний, по ее мнению, этот коэффициент может быть достигнут достаточно быстро. Ведь только за минувшие сутки в Вильнюсе подтверждено 38 новых случаев коронавируса, а общее число заражений выросло до 2673.

О том, что ситуация с распространением коронавируса в стране не улучшается, констатировал и глава здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. "Мы слишком расслабились", - признался он в беседе с агентством BNS. По его словам, ситуация "эпидемиологически остаётся такой же плохой". Снова стали умирать инфицированные коронавирусом - всего скончались 85 человек. Ещё 15 умерли от других причин, но и у них обнаружен COVID-19.

В республике вынуждены снова штрафовать за нарушение масочного режима. Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц, уточняют новостные порталы.

А в Риге уже дают понять, что приезжающим жителям из соседней Литвы придется выдерживать срок самоизоляции. На прошлой неделе об этом в социальной сети предупредил своих коллег и литовский писатель Марюс Ивашкявичюс.

В мире Европа Латвия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин о ситуации вокруг Башкирской содовой компании: "Где деньги?"
Голикова: Российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года
Курс доллара превысил 76 рублей
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"