Президент Латвии опасается вспышки новой волны COVID-19

Буквально накануне муниципальных выборов в латвийской столице, намеченных на ближайшую субботу, печальную новость вынужден был донести до жителей почти двухмиллионной республики глава Рижского замка - президент Эгилс Левитс. Очередная волна пандемии коронавируса, предупредил он после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, надвигается и на побережье Рижского залива. Признав, что заболеваемость COVID-19 растет во всем мире, он склонен полагать, что "вряд ли удастся долго поддерживать в стране низкий уровень заболеваемости".

Правда, по последним данным, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в этой прибалтийской республике выросло до 1 360, 1 135 человек выздоровели, а 33 - скончались. Обращаясь в этой ситуации, прежде всего, к медицинскому персоналу, Левитс назвал главной задачей обеспечение в Латвии "наилучшей ситуации из возможных, чтобы она и в дальнейшем оставалась островком безопасности на европейской и мировой карте распространения COVID-19".

Впрочем, местные обозреватели напоминают, что еще в конце апреля Министерство здравоохранения республики спрогнозировало, что вторая волна COVID-19 в стране начнется осенью вместе с сезоном гриппа.

Кстати, по данным местных источников, и в соседней Литве, где в последнее время новые случаи коронавируса фиксируются десятками, могут перешагнуть опасную черту. По прогнозам экспертов, вскоре придется изолироваться не только литовцам, приезжающим из-за границы, но и тем, кто хочет поехать в Латвию или Эстонию.

Страны Балтии в этом году - одно из самых популярных направлений летнего отдыха жителей Литвы, констатируют обозреватели. Однако, по последним данным, запланировавшие поездку на сентябрь в этот регион не смогут туда поехать, либо должны будут провести 14 дней в изоляции, ведь латыши и эстонцы руководствуются теми же показателями.

Представитель Минздрава Литвы Нерия Купрявичене пояснила на днях агентству Delfi, что за последние 14 дней в республике зафиксировали 410 новых случаев заражения коронавирусом. По данным ученого Вильнюсского университета Юргиты Маркявичюте, в список опасных стран Литва может попасть, если показатель составит 448 случаев за последние две недели. При нынешнем росте числа заболеваний, по ее мнению, этот коэффициент может быть достигнут достаточно быстро. Ведь только за минувшие сутки в Вильнюсе подтверждено 38 новых случаев коронавируса, а общее число заражений выросло до 2673.

О том, что ситуация с распространением коронавируса в стране не улучшается, констатировал и глава здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. "Мы слишком расслабились", - признался он в беседе с агентством BNS. По его словам, ситуация "эпидемиологически остаётся такой же плохой". Снова стали умирать инфицированные коронавирусом - всего скончались 85 человек. Ещё 15 умерли от других причин, но и у них обнаружен COVID-19.

В республике вынуждены снова штрафовать за нарушение масочного режима. Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц, уточняют новостные порталы.

А в Риге уже дают понять, что приезжающим жителям из соседней Литвы придется выдерживать срок самоизоляции. На прошлой неделе об этом в социальной сети предупредил своих коллег и литовский писатель Марюс Ивашкявичюс.