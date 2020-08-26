Путин поручил не затягивать организацию бесплатного питания для школьников

Президент России Владимир Путин поручил сделать все, чтобы бесплатное питание было организовано во всех школах без исключения.

"Причем на всей территории РФ. Понятно, определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя", - сказал он министру просвещения Сергею Кравцову. Глава государства напомнил, что этот вопрос уже обсуждался неоднократно.

По словам Кравцова, все средства, выделенные на организацию горячего питания школьников, доведены до российских регионов, в частности правительством выделены дополнительные средства для 27 субъектов РФ. "Это почти 30 млрд рублей на 2020-2022 годы", - сообщил он президенту.