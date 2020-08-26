Путин поручил проработать механизм расселения ветхого жилья

Президент поручил проработать финансирование расселения ветхого жилья. Это тему на видеоконференции главы государства с членами правительства поднял вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сказал, что нужны законодательные инициативы на этот счет, и попросил дать поручение проработать с Госдумой.

"Это проблема, которую, конечно, нужно решать", - согласился Владимир Путин. "И с Думой, но и с Минфином тоже поработать, с Центральным банком поработать, там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования", - не исключил он.

"Дебюрократизация капитального строительства - это не просто административный вопрос, это вопрос экономического развития, обеспечения необходимых темпов экономического роста, поддержания необходимого уровня имеющихся рабочих мест, решения социальных вопросов, особенно если это касается жилья. Это все чрезвычайно важные направления", - также заявил президент. "Важно, чтобы мы наладили действенное исполнение всех наших планов и, безусловно, эффективный контроль на каждом этапе реализации этих планов", - заключил он.