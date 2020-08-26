Путин призвал аккуратно открывать отрасли, закрытые из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что отрасли, закрытые на фоне пандемии коронавируса, нужно открывать аккуратно, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.

"Довольно часто разговариваю с моими иностранными коллегами, по разным совершенно поводам, и хочу вот что сказать... В некоторых странах, которые они представляют, там наблюдается повышение уровня заболеваемости, и они мне все указывают вот на что - открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны, новой вспышки", - сказал он на совещании с правительством РФ.

Путин призвал, в свою очередь, открывая различные сферы деятельности и отрасли, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия.

"Нужно нацелить и себя, настроить и людей, наших руководителей всех уровней на то, чтобы действовать очень аккуратно", - подчеркнул он.