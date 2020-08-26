Сходства и различия Музея императорского дворца в Пекине и руин более древних дворцов в провинции Аньхой и городе Нанкине позволяют узнать больше о малоизученных исторических периодах. Сколько в Китае "запретных городов"? Несколько. Раскопки в них проливают свет на древние тайны.

Веками Запретный город в Пекине, официально известный как Музей императорского дворца, находился в сердце столицы и был свидетелем взлетов и падений правящих династий и национального возрождения. Эта территория, занимающая приблизительно 720 тысяч квадратных метров, служила императорским дворцом с 1420 по 1911 год. Это также самый большой в мире сохранившийся дворцовый комплекс.

Предшественник этого архитектурного великолепия, спрятанный за 1000 километров в уезде Фэнъян провинции Аньхой, не столь известен. Хотя в 1982 году его внесли в список важнейших памятников культуры, охраняемых государством. Город Чжунду (что означает "центральная столица"), построенный во времена династии Мин (1368-1644), можно считать прототипом пекинского Запретного города.

В этом году Запретный город в Пекине празднует 600 лет со дня основания, а сейчас археологи постепенно обнаруживают все больше удивительных фасадов на месте раскопок в провинции Аньхой. Из-за вспышки коронавируса археологические работы приостановили на несколько месяцев, в конце мая они возобновились.

В 2017 году ученые из Музея императорского дворца в Пекине присоединились к Исследовательскому институту культурных реликвий и археологии провинции Аньхой и другим организациям, чтобы изучить город, который первый император династии Мин задумывал сделать своей столицей.

Императорский дворец в Чжунду площадью 840 тысяч квадратных метров немного превосходит размерами своего младшего брата в Пекине. Его строительство началось в 1369 году, через год после основания династии Мин. Вскоре после того, как бывший бедный крестьянин Чжу Юаньчжан сверг монгольскую династию Юань (1271-1368) и построил свою империю, он решил сделать столицей Китая свой родной город. Начался грандиозный проект по созданию городской инфраструктуры, и позже император дал родному уезду имя Фэнъян (что означает "восходящее солнце, подобное летящему фениксу").

Город Чжунду в уезде Фэнъян должен был занять 50 квадратных километров. предоставлено CHINA DAILY

Ответственный за раскопки археолог из Музея императорского дворца У Вэй рассказал, что дворец в Фэнъяне планировалось окружить гораздо большим внешним городом. Археологическое расследование показало, что город мог занять 50 квадратных километров, включая в себя помимо дворцовой территории военные объекты, храмы, усыпальницы и дома знати.

"В истории градостроительства Китая Чжунду играет важнейшую роль, - подчеркнул У Вэй. - В нем воплотились архитектурные элементы и образ мышления, присущие предыдущим династиям. Особое влияние в дальнейшем оказала его планировка: она послужила черновым планом Запретного города".

Согласно "Мин шилу" ("Доподлинные хроники династии Мин") - всеобъемлющему собранию хроники, созданной историками во времена правления династии Мин, - карта императорского дворца династии Юань в Пекине была в 1369 году преподнесена Чжу Юаньчжану, чтобы он, взяв ее за образец, мог построить собственную столицу.

В этом году Запретный город в Пекине празднует 600 лет со дня основания

Во времена династии Юань императорский дворец был известен под названием Даду или Ханбалык. "Планировка Чжунду наследует планировке Даду, это видно из расположения дворцов относительно оси города и трехслойной структуры: внешнего города, обнесенного стеной, запретного города и имперского города", - пояснил У.

Смелый план Чжу Юаньчжана превратить свой родной город в столицу так и не воплотился в жизнь. Согласно "Истории Мин", официальной исторической хронике, составленной при династии Цин, однажды император "заседал во дворце". Это говорит о том, что некоторые строения были завершены и даже введены в эксплуатацию, но был ли дворец достроен, неизвестно.

Тем не менее император передумал и в конце концов в 1375 году остановил строительство Чжунду. Обычно это объясняют тем, что строительство обходилось слишком дорого. "Когда-то Чжу Юаньчжан был беден и однажды упомянул, что старается избегать показной роскоши, - отметил исследователь древней архитектуры из Музея императорского дворца Ян Синьчэн. - К примеру, он приказал сделать декоративные узоры на мостовых простыми, а не вычурными".

Находка в ходе раскопок в Чжунду - цоколь одной из трех самых больших колонн. Фото: предоставлено CHINA DAILY

Самый роскошный город, какой только можно представить, создавался на глазах императора. Почему Чжу Юаньчжан забросил его строительство, точно до сих пор неизвестно. "Бросить наполовину построенный город было бы еще большим расточительством, не так ли? - говорит научный сотрудник Исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Аньхой Ван Чжи. - Так что слишком большие затраты - не слишком убедительное объяснение".

В "Истории Мин" выдвигается предположение, что однажды, инспектируя дворец, император услышал, как на крыше кто-то бранится. Советник сказал ему, что измотанные работой ремесленники в знак молчаливого протеста прокляли дворец, и потому император решил покинуть его. Он перенес столицу в Нанкин, административный центр провинции Цзянсу.

Чжу Юаньчжан приказал строителям возвести Запретный город в Нанкине надежным, а не роскошным. Его сын Чжу Ди, третий император династии Мин, тоже последовал этому принципу. Будучи принцем, Чжу Ди жил в Пекине, и, победив в 1402 году в гражданской войне, перенес столицу в свой родной город.

В 1417 году там началась масштабная стройка, и через три года Запретный город в Пекине был завершен. Спустя еще год Пекин стал столицей династии Мин.

Археологи нашли в Чжунду фрагменты черепицы с изображениями дракона и феникса. Фото: предоставлено CHINA DAILY

Однако его предшественники - заброшенный город в Фэнъяне и завершенный в Нанкине - в последующие века разрушились, как и большинство наземных построек, из-за войн и общественных потрясений.

У Вэй и Ян Синьчэн едины во мнении, что малое количество археологических находок, относящихся к раннему периоду существования Запретного города, осложняет исследования в Музее императорского дворца. "Обычные люди украшают новые дома, а императоры династий Мин и Цин постоянно обновляли и перестраивали свои дворцы, - говорит Ян. - Многие строения сегодняшнего Музея императорского дворца в эпоху Цин были перестроены, частично - из-за пожаров, вспыхивавших в разное время. А большинство строений, сохранившихся со времен династии Мин, к примеру, Зал полной гармонии, относятся к среднему и позднему ее периоду".

Документов о придворной жизни династии Мин также сохранилось очень мало. Поэтому, по словам Яна, ранняя история Запретного города в основном запечатана под землей. "К счастью, Запретный город очень хорошо сохранился как образец китайской дворцовой архитектуры. Однако из-за плотной застройки нам редко выпадает возможность провести раскопки под землей на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы ведь не можем снести эти здания. Но сходства Чжунду с Запретным городом помогают понять, как выглядела его планировка на ранних этапах и как он был украшен. В свою очередь, исследуя Чжунду, мы во многом отталкиваемся от Запретного города", - говорит У.

Например, в лабораториях Музея императорского дворца сегодня проводят сравнительный анализ артефактов из Чжунду и аналогичных экспонатов Музея. "Они взаимосвязаны и помогают составить более полную картину того периода истории дворцовых городов древнего Китая", - заключил У.