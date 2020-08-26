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26.08.2020 10:14
Рубрика: Экономика

Бирюков: Работы по ремонту дорог для подготовки к зиме выполнены на 70%

Текст: Ирина Огилько

Работы по ремонту дорог в рамках подготовки к зиме выполнены на 70%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что в настоящее время в городе ведется подготовка дорог к осенне-зимнему периоду.

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"Одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП, - подчеркнул Петр Бирюков. - В этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров".

Заммэра напомнил, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, ремонт дорог в этом году стартовал на два месяца позже. Но, несмотря на это, весь запланированный объем будет выполнен.

"Сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы, сейчас все они ведутся в соответствии с утвержденными графиками, - отметил Петр Бирюков. - Выполнены работы по ремонту 12,4 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах, Коровинском шоссе, участках Садового кольца, Кремлевской набережной, Крылатской и Молодогвардейской улицах".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время ведутся работы, в частности, на Алтуфьевском шоссе, улицах Большая Академическая, 16-я Парковая, Миклухо-Маклая, Калужском шоссе и улице Лефортовский Вал.

Фото: пресс-служба
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После завершения работ будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, а также стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.

Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре.

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